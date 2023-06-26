AKP’li belediyelerden TOGG oyunu. Seçimlerde propagandasını yapmışlardı

14 Mayıs seçimleri öncesinde AKP’nin propaganda malzemesi olarak kullandığı TOGG ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. AKP’li belediyelerin meclis kararı olmadan TOGG aldığı ortaya çıktı.

AKP’li belediyelerden TOGG oyunu. Seçimlerde propagandasını yapmışlardı

14 Mayıs seçimleri öncesi AKP propaganda olarak “yerli otomobil” TOGG’u seçim kampanyasında kullandı. İstanbul’da TOOG, şehir meydanlarında, belediyelerin önünde sergilendi. Hatta bazı başkanlar seçim günü o araçlarla okulları tek tek gezdi.

Ancak AKP’li belediyelerin belediye meclis kararı alınmadan TOGG aldığı ortaya çıktı. Fatih, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Bağcılar Belediyeleri karar belediye meclisinden çıkmadan otomobil alan belediyeler arasında.

KARAR MECLİSTEN YENİ GEÇTİ

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, seçimlerden sonra Eyüpsultan ve Fatih Belediyeleri, TOGG alımı için belediye meclis gündemine TOGG alımı kararını getirdiler. Karar belediyle meclislerinden Haziran ayında geçti.

“BAŞKANLIK MAKAMINA ALDIM”

Öte yandan Bağcılar ve Bahçelievler Belediyeleri, hala başkanlık makamına TOGG alımı için bir karar almış değil. AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Bağcılar Meclis Başkanı Mustafa Osmançelebioğlu’na alınan TOGG için, “Başkanlık makamına” alındığını söyledi.

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