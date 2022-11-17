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  • AKP'li belediye başkanından tepki çeken hareket. Belediye bütçesiyle yapılan yardımlara kendi adını yazdırdı

AKP'li belediye başkanından tepki çeken hareket. Belediye bütçesiyle yapılan yardımlara kendi adını yazdırdı

AKP'li Mamak Belediye başkanı, belediye bütçesinden yapılan çiftçilere tohum yardımlarının üzerine kendi adını yazdırdı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:16
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AKP'li Mamak Belediye başkanı belediye bütçesinden yapılan çiftçilere tohum yardımlarının üzerine kendi adını yazdırdı

AKP'li belediye başkanından tepki çeken hareket. Belediye bütçesiyle yapılan yardımlara kendi adını yazdırdı
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AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bütçesiyle çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvallarına kendi adını yazdı.

Çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvalları belediye bütçesinden alındı.

Ancak Başkan Murat Köse, tohum çuvallarının üzerinde "MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MURAT KÖSE’NİN HEDİYESİDİR" yazdırdı.

AKP'li Murat Köse'nin belediye bütçesinden yapılan yardımları kendisine mal etmesi kamuoyunun tepkisini çekti.

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Abbas
17.11.2022 19:36
Bunlar haramı duymamış galiba  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
17.11.2022 18:53
Reislerini örnek alıyorlar hamdolsun milletimizin paralarını kendi paraları gibi savuruyorlar 20 yıldır hamdolsun  
 
Tam manasıyla pişkinlik
17.11.2022 18:35
Babasının cebinden mi harcıyor ki. Ne büyük pişkinlik bu yahu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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