AKP'li belediye başkanından tepki çeken hareket. Belediye bütçesiyle yapılan yardımlara kendi adını yazdırdı

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bütçesiyle çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvallarına kendi adını yazdı.

Çiftçilere destek olmak amacıyla dağıtılan tohum çuvalları belediye bütçesinden alındı.

Ancak Başkan Murat Köse, tohum çuvallarının üzerinde "MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MURAT KÖSE’NİN HEDİYESİDİR" yazdırdı.

AKP'li Murat Köse'nin belediye bütçesinden yapılan yardımları kendisine mal etmesi kamuoyunun tepkisini çekti.