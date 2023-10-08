AKP’li belediyeye ikinci yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanının oğlu da gözaltına alındı

Aynı aileden onlarca kişinin işe alımıyla gündeme gelen AKP’li Horasan Belediyesi’ne ‘İhaleye fesat karıştırmak’ ve ‘zimmet’ gerekçesi ile dün operasyon düzenlendi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, belediyenin fen işleri biriminde çalışan N.K., muhasebe biriminde çalışan M.İ. ve M.F., Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın’ın oğlu Zülküf Aydın'ın yanı sıra A.A., Z.F. ve B.A. isimli kişiler de gözaltına alındı.

ÜÇ BELEDİYE ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Belediye çalışanları N.K., M.İ. ve M.F. tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüpheliler, 20 milyon liralık bir yolsuzluğun parçası olmakla suçlanıyor.

YEĞENİ TEMMUZ AYINDA, KENDİSİ 2020'DE TUTUKLANMIŞTI

Bu arada, geçen temmuz ayı ortasında yapılan operasyonda ise Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın’ın yeğeni tutuklanmıştı.

Belediyede, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan yeğen İlhan Aydın, 1.5 milyon lirayı zimmetine geçirmekle suçlanmıştı.

Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın da daha önceki bir davası nedeni ile 2020’de tutuklanmıştı.

Bir ay kadar tutuklu kalan Başkan Aydın, tutukluluğa yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti