AKP’li belediye kanunları hiçe saydı. Bilirkişi raporu ortaya çıkardı

Edremit Belediyesi tarafından Edremit merkezde yaptırılan, “Bisiklet Kafe” yurttaşlardan büyük tepki almış, konu sosyal medya platformlarında günlerce tartışılmış ve Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say’a büyük tepki gösterilmişti.

Van Çevre, Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği (VAN ÇEVDER) de yapılan yapılaşmanın kıyı kanununa aykırı olduğunu belirterek konuyu mahkemeye taşımıştı.

Ajans65'ten Muhittin Botan'ın haberine göre, konunun mahkemeye taşınması sonrasında, yapılan yapılaşmanın derinlikli incelenmesi amacıyla mahkeme tarafından “Bilirkişi Neyeti” oluşturuldu.

Oluşturulan Bilirkişi, Bisiklet Kafe’nin bulunduğu bölgede araştırmalarını tamamlayarak raporunu tamamladı ve mahkemeye sundu.

‘BİLİRKİŞİ HEYETİ İLE BİRLİKTE KEŞFE KATILDIK’

Çevder Avukatı ve üyesi Avukat Jiyan Özkaplan, hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkaplan, Bilirkişi heyetinin, yapılan yapının Van Gölü’ne bir zararının olup olmadığı yönünde incelemelerde bulunulduğunu belirterek, “Yapılan yapıya ilişkin sorular soruldu. Bilirkişi heyeti ile beraber biz de keşfe katıldık. Keşif sonucunda bilirkişi heyeti bir rapor sundu” açıklamasını yaptı.

Özkaplan, “Şimdi bu raporu incelemek gerekirse, ilk olarak şunu belirtmekte fayda vardır; kıyı alanları insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için fiziksel ve biyolojik imkanlar sunan ve hepimizin sahip çıkması gereken doğal kaynaklardır” diyerek, Van Gölü’nün kirlilikten, bilinçsizlikten ve yanlış politikalardan kaynaklı bilim insanlarının 20 yıl ömür biçtiğini hatırlatarak, “Bilim insanlarının çok az ömür biçtikleri bir Van Gölü olayı var.

Van Gölü’nün böylesine az bir ömrü kalmasına rağmen, Van Gölü kıyısına yapılacak olan her tesisin aslında Van Gölü’nü ve kıyısını olumsuz yönde etkileyeceği de aşikardır” dedi.

‘KESİNLİKLE KIYI KANUNUNA AYKIRI, BUNUN İÇİN DAVA AÇTIK’

Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan Bisiklet Kafe’nin kesinlikle kıyı kanununa aykırı olduğunu da kaydeden Özkaplan, “Zaten biz buna yönelik dava açtık. Bilirkişi raporunda da Edremit Belediyesi tarafından yapılan yapının, yani Bisiklet Kafe’nin kıyı kanununa uygun olarak yapılmadığı tespit edildi.

Biz bu yapının kıyı kanununa riayet edilmeden, göle zarar veren bir yapı olduğunu belirttik ve bunu savunduk.

Hazırlanan bilirkişi raporunda da bu apaçık belirtilmiş. Bu kapsamda açmış olduğumuz davamız devam ediyor” tespitlerinde bulundu.

‘BİLİRKİŞİNİN ÇELİŞKİYE DÜŞTÜĞÜ DURUMLAR DA VAR’

Avukat Jiyan Özkaplan şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bilirkişinin çelişkiye düştüğü durumlar da var. Örneğin, yapılan yapının aslında Van Gölü suyuna zarar vermediği, sadece su kirliliği yönetmeliği kapsamında akışın olmadığı yönünde beyan edilmiş.

Ancak teknik sonucunda çevresel faktörler de genel olarak dikkate alındığında, bu yapının hakikatten Van Gölü suyuna zarar verdiği aşikardır.

Genel olarak sunulan bilirkişi raporunu incelediğimizde yapılan bu yapının kesinlikle kıyı kanununa aykırı olduğu, yine şunu da belirtmek gerekirse; Edremit Belediyesi bir kafe yapımına girişmiş ancak, kanunda belirtilen işlemler vardır.

Bu işlemlere uygun olmayacak şekilde, yani usulsüz bir şekilde yapıldığı da raporda tespit edildi. Ayrıca izinsiz bir yapılaşma olduğu da tespit edildi. Çünkü dosyada birçok evrak ve belge incelendi. Herhangi bir tapu kaydı, izin belgesi, ruhsat belgesi, iskan belgesi yer almadığından bu yapılaşmanın mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı da tespit edildi.

Yetkili makamlar, bölgede bulunan insanların talepleri doğrultusunda, insanların sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir otopark ihtiyacı olduğunu, yapılan yapının bir otopark olduğu şeklinde savunmada bulunsalar da aslında yapılan yapının düzenli bir otopark olmadığı, yapının bulunduğu yolun son derece önemli bir yol olmasından dolayı trafiği arttıracak bir unsur olacağından, ulaşım planına uygun bir yapı olmadığı da tespit edildi.

Kimi çelişkilere yer verilse de mahkeme devam ediyor, Van ÇEVDER olarak savunmamızı vereceğiz ve her yönüyle yasalara aykırı olan bisiklet kafenin oradan kaldırılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.”

"SAVAŞ ZAMANINDA BİLE KIYIYA SOSYAL TESİS YAPILAMAZ"

Yapılan Bisiklet kafeye neden karşı çıktıklarını belirten Van ÇEVDER Başkanı Ali Kalçık, “İki sebepten dolayı yapılan yapıya karşıyız. 3621 sayılı yasa gereği hiçbir kurum veya kişi kıyıları işgal edemez, savaş koşullarında bile kıyılara sosyal tesis yapamaz. İlgili yasa bu kadar net iken maalesef Edremit Belediyesi Kayyumu kafe yaptı” dedi.

Deniz, göl ve akarsuların tüm canlılara ait olduğu hatırlatmasında bulunan Kalçık, “Deniz, göl ve akarsular hiç kimsenin tekelinde değil, tüm canlılara ait. İnsanın insana, İnsanın canlıya, canlının canlıya herhangi bir tahakkümde bulunamaz. Orada bulunan su tüm canlılara aittir.

Bundan dolayı biz Bisiklet Kafeye karşı çıktık ve bu doğrultuda konuyu mahkemeye taşıdık. Bunun sonucunda da bilirkişi gerekli incelemelerde bulundu ve raporunu hazırladı. Kimi yetersizlikleri bulunsa da mahkemenin adil ve hakaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ‘BİSİKLET KAFE’YE İLİŞKİN YAPILAN KİMİ TESPİTLER ŞUNLARDIR:

Söz konusu dava konusu kapsamında yapıların mülkiyeti bakımından incelenme neticesinde; tarafımıza iletilen dava dosyası ve incelemelerimiz doğrultusunda bahse konusu yapıların bulunduğu alanın tapusunun olmadığı ve tescil harici alan olduğu tespit edilmiştir.

Ancak kanunda belirtilen süreç ve işlemlerin ilgili belediyesince yapılmadığı ve devletin hüküm ve yetkisi altında bulunan tescil harici bir alanda izinsiz yapılaşma yapmış olması nedeniyle inşaa edilen yapıların herhangi bir ruhsat/iskan belgesi olmadığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda tarafımızca dava dosyasında bulunan evrak ve belgeler doğrultusunda yapılara ait herhangi bir tapu kaydı, izin belgesi, ruhsat belgesi, iskan belgesi vs. bulunmadığından söz konusu yapıların yapılaşmasının mevzuata aykırı bir biçimde yapılaştığı tarafımızca mütaala edilmektedir.

Dava konusu yapıların Bakanlar Kurulunun 20.02.2017 tarih ve 20179966sayılı Van Gölü ve çevresinde 1620,00kotu olarak belirlenen alanın altında kaldığı ve bu doğrultuda herhangi bir yapı yapılması ve iskan alması alması yapılması yasak olmasına rağmen yapıların yapılması tespit edilmiş olup söz konusu yapıların yapılmasından önce hiç bir kurum ve kuruluştan (özellikle Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) görüş alınmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak söz konusu yapıların ve kafeterya olarak yapılan zeminden desteği sağlanan direklerin Afet kotu 1652,00 m kotunun altında kaldığından yapılan yapıların bu konu(Afet kotu) ve mevzuata aykırı bir biçimde yapıldığı mütaala edilmektedir.

Söz konusu yapıların İpekyolu Bulvarı olarak bilinen D-300 Karayolunun servis sağlayıcı yolundan (yaya yolu) cephe almış şekilde konumlandırılmış ve hizmet vermekte olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşıt yolu uluslararası bir yol niteliğinde olup dava konusu yapıların bu yola servis yolu olarak yaya yolundan cephe aldığı görülmektedir.

Dava konusu alan ve civarında düzenli bir otopark alanı bulunmayışı ve taşınmazlara servis verecek yolun son derece önemli bir yol olmasından trafiği arttıracak bir unsur olacağından ulaşım planlaması açısından yoğunluk kriteri göz önünde bulundurulması, düzenli otopark alanı ile servis sağlanamaması yönünden dava konusu taşınmazların ulaşım ve ulaşılabilirlik açısından uygun olmadığı mütaala edilmektedir.

Söz konusu taşınmazların keşfi sırasında ve tarafımıza sunulan dosya kapsamında yapılan inceleme kapsamında dava konusu yapıların Edremit Belediyesi tarafından işletildiği görülmekte olup bu işletmelerin her türlü işletme/hizmet/bakım gibi unsurların belediye adına yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu alanın son derece önemli bir alan yapılması ayrıca Kaymakamlık Plajı olarak adlandırılan alana komşu olacak şekilde konumlandırılması yapılara ilişkin kamu nezdinde önemini daha da arttırdığı kanaatindeyiz.

Kaymakamlık plajı kullanımı açısından soyunma kabinleri, bay/bayan wc ve bisiklet durağı olarak belirtilen alanın kamu yararı yönünden yapılaşma şartlarına uyulması takdirde uygun olduğu, iskele, kafe olarak yapılan işletmenin ise kamu yararına ilişkin olmadığı kamu kurumu olan davalı belediyenin yukarıda belirtilen iş-işlemleri yapmadan bu şekilde yapılaşmaya gidilmesi ve işletme olarak kafenin açılması kamu yararı yönünden tarafımızca uygun olmadığı mütaala edilmektedir.

Su kirliliği yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen deşarj durumu bahse konu işletmede söz konusu değildir. Göle herhangi bir deşarj ve sızma olmadığından işletmenin göl açısından herhangi bir kirletme tehdidinden söz edilemez.