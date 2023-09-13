AKP’li Bülent Turan mahkeme yerine kendi karar verdi. Mahkeme kararı olmamasına rağmen icra takibi başlattı

AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapan, şu an İçişleri Bakan Yardımcılığı görevindeki Bülent Turan’ın, dava açtığı bir vatandaştan mahkeme kararı olmamasına rağmen ‘manevi tazminat’ talep edip icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

AKP’li Bülent Turan mahkeme yerine kendi karar verdi. Mahkeme kararı olmamasına rağmen icra takibi başlattı

Türkiye’de özellikle AKP döneminde hukuk sistemi yoğun eleştiri alırken, siyasilerin uygulamaları sebebiyle ‘hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku’ yorumları yapılmaya başlanmıştı. Ortaya çıkan son örneğin de adeta bu yorumu doğrular nitelikte olduğu görüldü.

AKP’de 3 dönem milletvekilli yaptıktan sonra İçişleri Bakan Yardımcılığı’na getirilen Bülent Turan, bir vatandaştan mahkeme kararı olmamasına rağmen binlerce lira tazminat talep etti.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Turan, geçen yıl 2 Mayıs’ta AKP Grup Başkanvekiliyken muhalefeti hedef alarak, "2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla, köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" dedi.

TURAN’IN KULLANDIĞI SÖZÜ VATANDAŞ KULLANINCA DAVA AÇILDI

Turan’ın muhalefete yönelik “dangalak” ifadesini kullanması, büyük tepki çekti. T.Ç. isimli bir yurttaş da, 3 Mayıs 2022’de sosyal medya hesabı üzerinden aynı ifadeyi Turan’a yönelik sarf etti. Bunun üzerine Bülent Turan, T.Ç.’den “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla, şikâyetçi oldu. Ardından da söz konusu yurttaşa dava açıldı.

Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan T.Ç., dava konusu olan bu ifadeyi Twitter’da kullandığını ifade etti. Fakat mahkeme, suçlamaya konu paylaşımın Facebook’tan yapıldığını öne sürdü. T.Ç. savunmasında “dangalak” ifadesinin hakaret olmadığını, halk karasında “boşboğaz” anlamına geldiğini söyledi. Ancak mahkeme, 14 Şubat 2023 tarihinde T.Ç.ye 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. Ayrıca 9 bin 200 TL’lik vekâlet ücreti ile yargılama giderini de ödemesine hükmetti.

ORTADA MAHKEME KARARI YOK

Ancak İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, bu davayla da yetinmedi. Mahkemenin “manevi tazminata” hükmetmemesine rağmen, sanki böyle bir karar verilmiş gibi, T.Ç.’ye karşı 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. T.Ç.’nin 20 bin TL’yi yedi gün içerisinde ödemesi gerektiği de ifade edildi. BirGün’e konuşan T.Ç., Turan’ın kendisinden usulsüz bir şekilde 20 bin TL tazminat talep ettiğini savundu. T.Ç., “Usulsüz tazminat talebine de itiraz ettim” dedi.

AKP’LİYE SERBEST VATANDAŞA YASAK

Bülent Turan’ın birçok yurttaşa dava açtığı da biliniyor. Turan'ın "dangalak" söylemine, sosyal medya üzerinden yanıt veren Hüseyin Savaş isimli yurttaş, "Asıl dangalak sizsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Turan'ın şikâyeti üzerine, bu ifadeler nedeniyle Savaş hakkında da "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. Mahkeme, “dangalak” sözünün hakaret teşkil ettiğini kaydederek, Savaş'a “Kamu görevlisine hakaret” suçundan para cezası vermişti.

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