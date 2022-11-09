Skandal olay. AKP'li büyükelçi atandı. 8 ay sonra görevi bırakıp kaçtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı G20 zirvesi, Endonezya' Bali'de yapılacak. Zirve öncesi T24 yazarı Barçın Yinanç AKP tarafından atanan büyükelçinin 8 ay önce görev yerini terk edip kaçtığını ortaya kaçtı.

Dünkü yazısında konuya değinen Yinanç, "Dönem başkanı Endonezya Putin-Zelenski buluşması için çaba sarfettiyse de, iki liderin biraraya gelmesi düşük ihtimal. Yine de belli olmaz" dedi.

Putin ve Zelenski'nin katılacağı zirve öncesi, Türkiye'nin Endonezya büyükelçisinin 8 ay önce kaçtığını gündeme getiren Yinanç, "Sorun şu ki; Türkiye'nin Jakarta Büyükelçisi görev yerini terk etmiş durumda.

Kendisi AK Parti kadrolarının beğenmeyip söylendiği kariyer diplomatlardan değil.

Milletvekilliği, bakan yardımcılığı yapmış olan Prof. Dr. Aşkın Asan, 20 Kasım 2021'de Jakarta büyükelçisi olarak atandı, 15 Aralık 2021'de de Endonezya'da görevine başladı.

Ancak 8 ay sonra havlu atarak, Ankara'ya döndüğü anlaşılıyor. Ağustos ayındaki büyükelçiler konferansına gelmiş, sonra da geri dönmemiş. Edindiğim bilgiye göre, "ben artık Jakarta büyükelçisi olarak görev yapmak istemiyorum," demiş" ifadelerini kullandı.

Yinanç yazısında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ama işte AK Parti iktidarının, kariyer diplomatların görevlerini layığıyla yerine getirmediği bahanesiyle (daha doğrusu, "onlar devlete hizmet etmek üzere yetişmiş, biz, iktidarımıza hizmet edecek sadık eleman istiyoruz" gerekçesiyle) son yıllarda rekor sayıda yaptığı siyasi atamaların performansı ortada. Nerde görev aşkı? Nerde devlet işlerine sadakat?

Elbette, görev yapılamayacak, örneğin sağlık sorunları gibi durumlarda, görev yerinden erken dönme talebinde bulunulabilir. Benim anladığım böyle bir mazeret beyan etme durumu olmamış. Üstüne üstlük, her büyükelçi merkeze dönmeden görev süresince büyükelçiliğin yaptığı harcamaların hesabını kapatmakla sorumludur. Prof. Asan bunu da yapmamış. Kapıyı çekmiş, çıkmış.

Kariyer büyükelçi olsa; zirve hazırlıklarının tam ortasında görev yerini terk etse, hesabını kapamasa, Türkiye'de çekeceği çilenin haddi hesabı olmazdı.

Ama AK Partili iseniz; her yaptığınız yanınıza kâr kalıyor.

Evde oturan büyükelçiler yakında 100'ü bulacak

Siyasi atamaların performansları ortada iken, hâlâ bu tercihten vazgeçilmiyor. Üstelik Türkiye'de evde oturan büyükelçi sayısı 70'leri, 80'leri bulmuşken. Yetişmiş kadrolar evde gün sayarken, örneğin Çin'e gönderilen iş insanı Abdulkadir Emin Önen Aralık'ta Pekin'de 6. yılına başlayacak. Büyükelçiler konferansında konuştuğunda Türkiye'nin mi ticari çıkarlarını yoksa Çin'in mi ticari çıkarlarını temsil ettiği tam anlaşılamayan, buna mukabil Çin'de randevu taleplerine yanıt alamayan bir siyasi tayinden bahsediyoruz. Siyasi atama olunca başarı-başarısızlık kriterleri farklı işliyor.

Kariyer diplomatların performansı ise bambaşka kriterlere tabii tutuluyor. Bir kere başta bakan yardımcısı olmak üzere bakanlıktaki AK Parti'li "komiserlerin" sıkı gözetiminde çalışmak durumunda bırakılıyorlar. Bakanlık personeli, bir önceki bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a sormadan adım atamaz hale getirilmişti.

Kendisi de sicil memuru gibi çalıştı. Bir bakan yardımcısının sikletine yakışmayan bir başkente tayin edilmesinden, performansını mı sorumlu tutmak gerekir bilemedim. Ama giderken bile, veda toplatısına "kim gelmeyecekse bildirsin" diye talimat vermiş. Yani gider ayak liste tutmaya kalkmış, "kim bana vedaya gelecek, kim gelmeyecek" diye. Böyle yapınca da "hakkınızı helal edin" dediğinde, karşısında koca bir sessizlik bulmuş.

Açıkcası, büyükelçiler için bakanlıkta aktif bir görevde olmak mı daha kötü, yoksa evde oturmak mı; insan emin olamıyor."

CHP'li Özgür Özel de Meclis'te konuyu gündeme taşıdı.

Özel, "Endonezya'ya büyükelçi. Partili bir hanımefendi. Ağustos ayında Türkiye'ye gelmiş. O günden beri dönmemiş. Gelecek ay orada G20 var. Gir diyorlar gitmiyor. Dışişleri Bakanı şu an Bütçe'de. Bu tutanak onun önüne düşsün. Bu nedir ya?" ifadeleriyle tepki gösterdi.