Putin Ukrayna'nın üstüne sapıkları gönderecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağır suçlar işleyen kişilerin seferberlik kapsamında askere çağrılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

Rus RIA haber ajansı söz konusu yasanın çocuklara yönelik cinsel istismar, vatana ihanet, casusluk veya terörizm suçlarını işlediği gerekçesiyle hüküm giyenleri kapsamdığını belirtirken, Rusya- Ukrayna savaşında paklaşımlarıyla dikkat çeken Gülsüm Khalilova ise tam aksine bu kişilerin cepheye gönderilebileceğini öne sürdü.

Khalilova'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"1-Putin, Rusya’da ciddi ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenleri “alternatif hizmet” adı altında askere alınmasını gören yasayı imzaladı.

2-Bu yasaya göre Pedofiller, Terör ve rehin alma ile ilgili suçlara bulaşanlar, madde bağımlıları, yasa dışı örgütlere üye olanlar, kaçırma olayına karışanlar gibi en adi suçlardan hüküm giymiş olanlar serbest kalıp Ukrayna cephesine gönderilecekler"



