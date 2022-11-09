Putin’den üretimi hızlandırın emri. İngiltere’yi birkaç dakikada vurabilecek güçte

TASS Haber ajansına konuşan Savunma Sanayi sözcüsü Mad Vlad, "Satan-2’nin ikinci uçuş testleri, bu yılın sonunda gerçekleşebilir.” ifadelerine yer verdi.

Mayıs ayında ise Rus Uzay Ajansı Roscosmo'nun eski direktörü ve Putin'in yakınındaki isimlerden biri olan Dmitry Rogozin, yaklaşık 50 Satan-2 füzesinin "seri üretimde" olduğunu ve yakında savaş envanterinde olacağını söylemişti. Füzelerin İngiltere’yi birkaç dakika içinde vurabileceği ifade ediliyor.