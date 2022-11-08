8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus oligarktan bomba itiraf. ABD seçimlerine müdahale ettik, edeceğiz

Rus oligarktan bomba itiraf. ABD seçimlerine müdahale ettik, edeceğiz

Rus oligarktan müthiş itiraf...Paralı asker kuruluşu Wagner'in sahibi ve Putin’in has adamlarından oligark Yevgeny Prigozhin ABD seçimlerine müdahale ettiklerini, etmeye devam edeceklerini söyledi

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:59
Takip Et

ABD seçimlerine müdahale ettik, edeceğiz. Rus oligarktan bomba itiraf

Rus oligarktan bomba itiraf. ABD seçimlerine müdahale ettik, edeceğiz
+
Aa
-

Rus paralı asker şirketi Wagner'in sahibi oligark Yevgeny Prigozhing'ten müthiş bir itiraf geldi. ABD seçimlerine Rus müdahalesi olup olmadığıyla ilgili bir soruya, "Evet müdahale ettik, müdahale ettik ve müdahale etmeye devam edeceğiz" yanıtını verdi. Prigozhing, 'Putin'in şefi' olarak bilinen bir isim olarak dikkat çekiyor.

'Putin'in şefi' olarak bilinen Rus oligark Yevgeny Prigozhing'dan dünya gündemine oturan bir itirafta bulundu. Prigozhing, Telegram'dan yaptığı bir açıklamada ABD seçimlerine müdahale edildiğini itiraf etti.

CNN International'ın haberine göre, Prigozhin bir gazetecinin ABD seçimlerine Rus müdahalesinin olup olmadığı sorusuna 'müdahalenin olduğunu ve olmaya da devam edeceğini' yanıtını verdi.

"MÜDAHALE ETTİK EDECEĞİZ"

Bünyesinde 6 bin paralı asker barındıran Wagner'in sahibi Prigozhin açıklamasında "Size çok ince ve kibarca ve özür dilerim, belli bir belirsizliğe de izin vereceğim. Evet beyler müdahale ettik, müdahale ettik ve müdahale edeceğiz" dedi.

Prigozhin sözlerine "Dikkatle, kesin, cerrahi olarak ve bildiğimiz gibi kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımızda hem böbreği hem de karaciğeri aynı anda çıkaracağız" diye ekledi.

KREMLİN'İN ŞEFİ

Prigozhin'in Rus hükümetinde bir görevi yok, ancak yaptığı açıklama Batı basınında, Kremlin'e yakın birinden ABD seçimlerine müdahaleye yönelik ilk Rus kabulü olarak görünüyor.

Prigozhin'in, Putin'in güvenilir yakınlarından biri olduğu bildiriliyor. Hatta o kadar yakın ki, Rus basını, Kremlin için catering hizmetinden sonra ona Rusya Devlet Başkanı'nın 'şef'i adını verdi.

Prigozhin ardından okullar ve Rusya'nın silahlı kuvvetleri için kazançlı yemek ihaleleri kazandı ve 2010'a kadar büyüyen bir ticari imparatorluğa sahip bir Kremlin üyesi olarak görev yaptı.

2014 yılında Ukrayna’da savaşmak için Wagner paralı asker grubunu kurduğunu ve bunların Latin Amerika'da konuşlandırıldığını da kabul etmişti.

AMERİKA'DAN İLK YANIT GELDİ

ABD'den ise konuya ilişkin jet yanıt geldi.Dışişleri Sözcüsü Ned Price konuya ilişkin soruya "Bizim bilmediğimiz bir şey dememiş" yanıtını verdi ve bu açıklamanın kendileri için sürpriz olmadığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Rohan
8.11.2022 16:01
Bunlar ve putin paralı askerdir bunları ukraynaya saldırtan ve arka planında Birleşik Krallık ve İsrailli Siyonistler vardır. Hedefler Monarşi! Bir bomba düşecekse ilk hedef Londra olmalıdır!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
3
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
6
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
7
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım gönderecek
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿‘Tık’ uğruna motosiklette ölümüne yolculuk! Biri bu gençlere ‘dur’ desin
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Tekirdağ'da yol alev alev yandı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
﻿Diyarbakır'da DEVA Partisi’ne molotoflu saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.