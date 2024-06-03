AKP’li eski vekilden ortalığı karıştıran ihbar! Partiden üst düzey isim İstanbul’da iki villaya çöktü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li eski vekilden ortalığı karıştıran ihbar! Partiden üst düzey isim İstanbul’da iki villaya çöktü

AKP eski İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, AKP’de üst düzey bir siyasetçinin iki villayı parasını ödemeden gizlice edindiğini ileri sürdü.

AKP eski Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst düzey görevine devam eden AKP'li bir siyasetçinin İstanbul Çamlıca'da iki tane villayı parasını ödemeden tapusunu üzerine geçirdiğini ileri sürdü.

'ÇOK İYİ DERECELİ BİR MAKAMI İŞGAL EDEN'

Denizolgun "Büyük devletimize, AK Parti grup başkanlığımıza ve AK Parti genel merkezime ihbarımdır" diyerek skandal iddiayı şöyle anlattı:

"İstanbul Çamlıca'da ki bir inşaat firmasından; 1 tane değil, 2 tane villayı hem de parasını hiç ödemeden, gasp eden, üzerine ilkten tapusuyla geçiren siyasi makam sahibi kim? hem de bu olayı; hiç bir siyasi büyüğümüz bilmeden; gizli gizli yapan, ama kendisi de çok iyi dereceli bir makamı işgal eden siyasi aktör kim? büyük devletimize, AK Parti Grup Başkanlığımıza ve AK Parti Genel Merkezime ihbarımdır. En derin saygı ve hürmetlerimle; Süleyman"

fsd1.png

ERDOĞAN, KALIN, YERLİKAYA VE TUNÇ’A SESLENDİ

Öte yandan Denizolgun'un paylaşımına etiketlediği siyasetçiler ve kurumlar da dikkat çekti. Denizolgun, paylaşımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, Yargıtay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu, Ankara Valiliği'ni ve AKP İstanbul İl Teşkilatlarını etiketledi.

İlgili Haberler
Kadıköy’de lisenin bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler! Büyük rezalet
Seren Serengil: Devlet Bahçeli milliyetçiliğin omurgasını bozamaz
Uzun bir aradan sonra Meral Akşener nerede ortaya çıktı
İYİ Parti’de üst düzey isimden şok istifa
Son Haberler
TFF açıkladı. İlk kez İtalya maçında uygulanacak Spor
TFF açıkladı. İlk kez İtalya maçında uygulanacak
Diyarbakır Valiliği’nden yasak kararı Yerel Haberler
Diyarbakır Valiliği’nden yasak kararı
Gratis'te racon kesen kız konuştu. Neden korku saldığını açıkladı Gündem
Gratis'te racon kesen kız konuştu. Neden korku saldığını açıkladı
Başı önünde deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başı önünde deyimi ne anlama geliyor?
Önce sosyal medyadaki halini sonra gerçek görüntüsünü ifşa etti Magazin
Önce sosyal medyadaki halini sonra gerçek görüntüsünü ifşa etti
Dağ ayısı erkeklerden hoşlandığını açıkladı. Bütün Recep İvediklere müjde Magazin
Dağ ayısı erkeklerden hoşlandığını açıkladı. Bütün Recep İvediklere müjde
İsrail Han Yunus'u vurdu: 12 ölü Dünya
İsrail Han Yunus'u vurdu: 12 ölü