AKP’li eski vekilden ortalığı karıştıran ihbar! Partiden üst düzey isim İstanbul’da iki villaya çöktü

AKP eski Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst düzey görevine devam eden AKP'li bir siyasetçinin İstanbul Çamlıca'da iki tane villayı parasını ödemeden tapusunu üzerine geçirdiğini ileri sürdü.

'ÇOK İYİ DERECELİ BİR MAKAMI İŞGAL EDEN'

Denizolgun "Büyük devletimize, AK Parti grup başkanlığımıza ve AK Parti genel merkezime ihbarımdır" diyerek skandal iddiayı şöyle anlattı:

"İstanbul Çamlıca'da ki bir inşaat firmasından; 1 tane değil, 2 tane villayı hem de parasını hiç ödemeden, gasp eden, üzerine ilkten tapusuyla geçiren siyasi makam sahibi kim? hem de bu olayı; hiç bir siyasi büyüğümüz bilmeden; gizli gizli yapan, ama kendisi de çok iyi dereceli bir makamı işgal eden siyasi aktör kim? büyük devletimize, AK Parti Grup Başkanlığımıza ve AK Parti Genel Merkezime ihbarımdır. En derin saygı ve hürmetlerimle; Süleyman"

ERDOĞAN, KALIN, YERLİKAYA VE TUNÇ’A SESLENDİ

Öte yandan Denizolgun'un paylaşımına etiketlediği siyasetçiler ve kurumlar da dikkat çekti. Denizolgun, paylaşımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u, Yargıtay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu, Ankara Valiliği'ni ve AKP İstanbul İl Teşkilatlarını etiketledi.