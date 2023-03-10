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Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti

Garanti Bankası'ndan promosyon bombası geldi. Garanti BBVA emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL verecek.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:51
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Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası

Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
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EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle başlayan bankaların promosyon yarışı son sürat devam ediyor. Garanti Bankası da son promosyon bilgilerini paylaştı. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7.500 TL’ye varan nakit promosyona ek, kredi kartları ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 3.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL, 10.000TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.500TL nakit promosyon avantajı sunuyor.

EYT’li olup prim borcu olanlar ise avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredisi kullanarak hemen emekli olabiliyor.

Ayrıca emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil’den yapılabiliyor.

SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar e-Devlet üzerinden ulaşabilecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt” belgesinde, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise emeklilik dilekçelerinde Garanti BBVA’yı seçerek promosyon imkânlarından kolayca yararlanabiliyor. Maaşını Garanti BBVA’ya taşımak isteyen emekliler ise Garanti BBVA Mobil veya e-Devlet üzerinden işlemlerini kolayca yerine getirebiliyor.

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