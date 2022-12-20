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  • AKP'li gruptan TELE1 ekibine çirkin saldırı. İmamoğlu hakkında verilen kararı soruyorlardı

AKP'li gruptan TELE1 ekibine çirkin saldırı. İmamoğlu hakkında verilen kararı soruyorlardı

İstanbul Esenler’de vatandaşlara Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararını soran TELE1 ekibi AKP’li bir grubun saldırısına uğradı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 18:35
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AKP'li gruptan TELE1 ekibine çirkin saldırı

AKP'li gruptan TELE1 ekibine çirkin saldırı. İmamoğlu hakkında verilen kararı soruyorlardı
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İstanbul Esenler’de AKP'li bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını yurttaşlara soran TELE1 Youtube ekibinden Muhabir Hude Gurbüz ve Kameraman Furkan Durmaz'a saldırdı.

Gürbüz’ün,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sürtük’ ve ‘çürük’ sözlerini de sorması üzerine AKP'li bir grubun saldırısına maruz kaldı. Kameraman Durmaz, tekme ve yumruklarla darp edildi.

TELE1, gazetecilere saldıranlar hakkında en kısa sürede yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

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Kitka
20.12.2022 19:01
siyahın beyazdan beyazın siyahtan bir üstünlüğü yoktur  
 
TC Bursa
20.12.2022 18:54
Söyleyecek sözü olmayanın başvurduğu eylem şiddettir. Akp lilerin öfkeli olmalarının nedeni bu  
 
1950
20.12.2022 18:52
Erdoğanın ve Soylu nun kullandığı kelimelerin yanında, ahmak hiç bir şey, lafı bile edilmez  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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