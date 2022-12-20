AKP'li gruptan TELE1 ekibine çirkin saldırı. İmamoğlu hakkında verilen kararı soruyorlardı

İstanbul Esenler’de AKP'li bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını yurttaşlara soran TELE1 Youtube ekibinden Muhabir Hude Gurbüz ve Kameraman Furkan Durmaz'a saldırdı.

Gürbüz’ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sürtük’ ve ‘çürük’ sözlerini de sorması üzerine AKP'li bir grubun saldırısına maruz kaldı. Kameraman Durmaz, tekme ve yumruklarla darp edildi.

TELE1, gazetecilere saldıranlar hakkında en kısa sürede yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.