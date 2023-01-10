Takkeli sakallı kişi ekonominin durumunu şükürsüzlüğe bağladı

Sokak röportajları ilginç anlara sahne olurken, Medyali TV'nin Üsküdar'da yaptığı röportajda da sakallı ve takkeli kişinin söyledikleri gündem oldu.

Takkeli kişiye ülkemizdeki ekonominin durumu sorulduğunda, insanların aşırı lüks yaşamaması gerektiğini ve elindeki nimetlere şükretmesi gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığının "Allah'ın gazabı" olduğunu savunan kişi, "Şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor Allah. Ama şükrü azaltırsanız, günaha boydan boya dalarsanız Allah'ın azabı şiddetlidir" diye konuştu.

HADİS-İ ŞERİF'TEN ÖRNEK VERDİ

Bir Hadis-i Şerif'ten örnek veren kişi Hz. Muhammed'in "Allah bir kavme kızdığı zaman orada pahalılığın artar" dediğini öne sürdü.

Takkeli ve sakallı şahıs, ekonomik durumun kötü olmasında insanların fırsatçılığının da payını olduğunu ve mevcut iktidarın değişse de değişmese de ekonomik durumu düzeltemeyeceğini iddia etti.