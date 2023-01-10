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Takkeli sakallı kişi ekonominin durumunu şükürsüzlüğe bağladı

Bir sokak röportajında ülkedeki ekonomik durumu yorumlayan takkeli ve sakallı kişi, mevcut durumun kötülüğünü 'şükürsüzlüğe' bağladı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:11
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Sokak röportajında konuşan takkeli sakallı kişi ekonominin durumunu şükürsüzlüğe bağladı

Takkeli sakallı kişi ekonominin durumunu şükürsüzlüğe bağladı
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Sokak röportajları ilginç anlara sahne olurken, Medyali TV'nin Üsküdar'da yaptığı röportajda da sakallı ve takkeli kişinin söyledikleri gündem oldu.

Takkeli kişiye ülkemizdeki ekonominin durumu sorulduğunda, insanların aşırı lüks yaşamaması gerektiğini ve elindeki nimetlere şükretmesi gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığının "Allah'ın gazabı" olduğunu savunan kişi, "Şükrederseniz nimetimi arttırırım diyor Allah. Ama şükrü azaltırsanız, günaha boydan boya dalarsanız Allah'ın azabı şiddetlidir" diye konuştu.

HADİS-İ ŞERİF'TEN ÖRNEK VERDİ

Bir Hadis-i Şerif'ten örnek veren kişi Hz. Muhammed'in "Allah bir kavme kızdığı zaman orada pahalılığın artar" dediğini öne sürdü.

Takkeli ve sakallı şahıs, ekonomik durumun kötü olmasında insanların fırsatçılığının da payını olduğunu ve mevcut iktidarın değişse de değişmese de ekonomik durumu düzeltemeyeceğini iddia etti.

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Bülent
10.01.2023 18:02
Erdoğan a mi? Şükür edeceğiz. Şükür Allah a yapılır.  
 
Asi
10.01.2023 17:59
Ülkede din adamları bileAllah ın ayetlerini anlatmıyor işine geleni anlatırsa Allaha değil de siyasilere taparsa daha çok şeyler gelir başımıza  
 
Poyraz
10.01.2023 17:50
Ülkeyi yönetenlerin paraya olan azınlığından şükürsüzlüğünden olmasın  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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