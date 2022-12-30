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Hemşire: Suriyelilerin fazlalığından dolayı öz Türk vatandaşına yer bulamadık

Türk vatandaşları sırası bile bulamıyorken Suriyeliler randevusuzu muayene oluyorlar. Sokak röportajında hastanede çalışan bir hemşire olduğunu söyleyen vatandaş günde 60 hasta baktıklarını ve 60 hastadan 50’sinin Suriyeli olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 22:42
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Hemşire: Suriyelilerin fazlalığından dolayı öz Türk vatandaşına yer bulamadık

Hemşire: Suriyelilerin fazlalığından dolayı öz Türk vatandaşına yer bulamadık
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Daha sonra Suriyelilere verilen çeşitli hakların Türk vatandaşlarına verilmediğini söyleyen vatandaş “Onlara verilen hakların bizim Türk vatandaşına verilmemesi çok kötü bir durum. Bizim ecdadımız, bizim dedelerimiz bu ülkeyi kurtardı. Şu an kimlik çıkarabiliyorlar, hastaneleri kullanabiliyorlar, randevusuz bir şekilde muayene olabiliyorlar” dedi.

Vatandaş başından geçen bir olayı anlatırken “Hasta yatışı yapılacak. Suriyelilerin fazlalığından dolayı öz Türk vatandaşına yer bulamadık. Kendi ülkemizde rezil oluyoruz. Bu çok kötü bir durum. Nereye gitsem onlarla dolu. Gerçekten çok şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Hemşire olduğunu söyleyen kadın daha sonra şöyle konuştu:

“İsimlerini, soy isimlerini değiştiriyorlar. Birinin soy ismi Mustafa Paşa’ydı. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü bile kullanıyorlar. Zamanında Arapların Osmanlı’yı nasıl sattığını da görmüştük. Bence yapılmaması gerekiyor. Türk milleti olarak aç, açıkta olan insanları doyuran milletiz yıllardır bu böyle. Hep böyle büyüdük bu şekilde büyüdük, ama artık yeter”

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İsimsiz
30.12.2022 04:31
Bunlar bizim gençlerimizin hakkını gasp ediyor hakkımızi her koşulda gasp ediyorlar Bizim çocuklarımızın sınavla girdiği okula sınavsız gidiyor ve görmezden gelip susacak kadar şuursuz etmesin Allah  
 
Az kaldı
30.12.2022 04:24
Akp nin sandıkta başıni suriyeliler yiyecek halk artık nefret ediyor hangi sebeble bu arapları başımıza sardılar ülkücü olduğunu söyleyen bahçeli bu halk seni seçimde akp ile birlikte sandığa gömecek  
 
Sedat
30.12.2022 01:37
Arap kültürüne uyum sağlayarak sende onlara destek olmuyormusun?  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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