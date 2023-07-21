AKP'li Hacer Çınar zamların ardından isyan etti: Devletimizin yanında olduk ama sabrımız bitti

Erdoğan için “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver” diyen Hacer Çınar, hayat pahalılığına dair “Artık sabrımız bitti” diyerek basın açıklaması yaptı.

AKP'li Hacer Çınar zamların ardından isyan etti: Devletimizin yanında olduk ama sabrımız bitti

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir programda konuşma yapan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, kürsüde Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım" şeklinde konuşmuştu. Daha sonra Bolu Belediyesi Meclis toplantısında, Belediye Başkanı Tanju Özcan’a su fırlatması ile tekrar gündeme gelen Çınar bu defa ekonomiye isyanı ile gündeme geldi.

Meclis üyeliğinin yanında, HAK-İŞ'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini yürüten Hacer Çınar, sağlık işçilerinin geriye dönük haklarının ödenmesi konusunda bugün İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında domatesin, biberin yüzünü görmediklerini ifade eden Çınar, onurlarının kırıldığını da belirterek şu şekilde konuştu: “Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe Meclis’ten daha çıkmadı dediniz bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu, bir hatırlayalım; Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam, aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde 200’e varan oranlarda artış gösterdi. Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı, herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti. Sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi ve bitti.”

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