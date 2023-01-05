Hadi Özışık kendisine motosikletle suikast yapılacağını söyledi. Sedat Peker'in dedikleri çıkıyor. Ortalık siyasi suikastlarla sarsılıyor

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüşmeyle gündeme gelen İnternet Haber’in sahibi Özışık, YouTube kanalına yüklediği "Hadi Özışık'ı indirin!’ Haber geldi 3 milyon TL karşılığında benim de kalemimi kırmışlar!” başlıklı bir video yayınladı.



Özışık, Soylu'ya ve kendisini eleştirenlere isyan etti: "Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sonra bir şeyler söylersiniz. Ben ne yaptım size kardeşim?"



"ÇOK TEHLİKELİLER"

Özışık açıklamasının devamında, "Daha sonra araştırdım, çok önemli bir kaynağım bana, beni öldürecek insanların çok tehlikeli birileri olduğunu, motosikletle suikast düzenleyeceklerini ve beni öldürtmek için 3 milyon TL para teklif edildiğini söyledi. O kaynağımı güvenlik güçlerine şahit olarak getirdim ifade verdi. Şimdi size soruyorum, benim korumam vardı benim korumalarımı neden geri çektiniz." ifadelerini kullandı.



Özışık, Sedat Peker ile yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasından sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sert şekilde eleştirilmişti.



BAKAN SOYLU'DAN HADİ ÖZIŞIK’A: “MEMLEKETİ DE SATTIN BİZİ DE SATTIN!”

Daha önce HaberTürk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu'nun konuyla ilgili sözleri şöyleydi:



10 bin dolar meselesi... Ben İçişleri Bakanıyım. Ötesi daha var. Biraz daha ötesi var. Ben yargıya başvurdum değil mi? Yargı beni çağıracak. Ben şunları söyleyeceğim. 'Bu suç örgütü lideri dosyası, Bursa'daki şu olayda, siz hazırladınız, bunun 9+9, kişi tutuklandı. Bu dosya niçin ayrıldı? Niçin yakalama çıkarmadınız?" Ankara'da bunu söyleyeceğim. İstanbul'da 2018'de başlayan soruşturma emniyetten 2019 galiba Kasım ayında, suç örgütü ele başısı yurt dışına çıktı. Emniyet'ten dosya fezlekeyle adliyeye gitti. Adliyeden üç gün sonra yurt dışına çıktı. O tarihten, bundan 3 ay öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürü 'bu dosyayı ne yapacağız' dediği zaman 'gereğini yerine getirin' dedim. İşlem niçin yapılmadı? Bunun sorumlusu ben değilim. Ben bu meselenin nasıl olduğunu, hukuki izahatını isteyeceğim.



Bu dosyanın İstanbul dosyasıyla ilgili en ufak bilgim yok. Tam da bu bir operasyon. Siz bir sapkının sözünü diyorsunuz ki 'Süleyman Soylu benim dönüş biletim' diyorsunuz. Bunu ortaya çıkaracak bir tek karine işi Allah rızası için. Hadi Özışık'ı 30 yıldır tanırım. Çıksın 'yanlıştır' desin. Bir insanın işsiz kalması değil, gazeteci. Babam dedi ki 'Hadi'yi yanına al' dedi. O zaman iyi de iş çıkardı. Gazetelerde haberlerim çıkıyordu. İnternethaber'in kurulmasında da benim etkim oldu. Ben bugünün adamı değilim. Yardım ettiğim ve destek verdiğim insandan bir şey istemem hiçbir şey istemem. On binlerce insana el uzatıyorum ben.



Şurada cep telefonum var. 13'ünde ilk veya ikinci videosunda Hadi Özışık'la ilgili söz söylediği andan itibaren bütün kimyam altüst oldu. Ben onunla onun böyle bir ilişki kurabildiğini. Bundan 6 ay önce beni aramış. Hatırlamıyorum, sonra hatırlattı. 'Bu adam benimle youtube programı yapmak istiyor' dedi. 'Zinhar' dedim. 'Bu kesinlikle yanlış, işine bak' dedim. Sebebi de şu; Sedat Peker, Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'a yürüyor. Benim de etkim olduğunu söylüyor. Hadi Özışık'ı uzun yıllardır tanıyorum. Benim iki tane tanıdığım vardır. Bu sayıyı arttırmam. Bir tanesi Mahmut Abi, Mahmut Övür'dür. Allah rahmet eylesin bir tanesi de Şakir Süter'di.



Hadi Özışık'a telefon açtım 'Yaptığın çok yanlış memleketi de sattın, bizi de sattın' dedim. Sonra aklıma geldi. Bir dönem beni aramış Munbarız Rasimov ile haber yapmış. Aradım telefonla 'yanlış işler yapıyorsun, hükümeti suçluyorsun, bunlar sana yakışmaz' dedim. Yakınlığımız dolayısıyla kriminal mesele olduğu için bunu benden bilebilirler bu çok ayıp bir şey dedim. Ben böyle söyleyince attığı mesaj şu 'Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi, ben dostlarımı satmam, ama sen inandın beni sattın' dedi. 'Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmadığım halde seni sattım öyle mi?' Ben devletin İçişleri Bakanıyım. Bir genç kıza tecavüz eden adamın önünü nasıl açabilirim. Allah rızası için söyleyin.



NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu “Günün Raporu” programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede, “Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?” diye sormuştu.



Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım.” ifadelerini kullanmıştı.



Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınlamıştı.



Özışık, yayınladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkati çekmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halasının oğlu Cengiz Er'in sitesi Süper Haber, İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama aldığını duyurdu. Süper Haber, Soylu'nun, gazeteci Süleyman Özışık ile yakında zamanda görüşmediğini söylediğini belirterek, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soylu konuşmasının sonunda "Keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." ifadelerini kullanmıştı.



Soylu, videonun ardından yaptığı açıklamada kendisine kumpas kurulduğunu söyleyerek, "Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular." demişti.



Soylu, Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu.



SOYLU CEPHESİNDEN HADİ ÖZIŞIK YORUMU: “MAFYA BOZUNTUSUNA HAYAL SATTI!”

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mut paylaşımda Hadi Özışık’ı kastederek, “Dost bilinen bir gazetecinin bir mafya bozuntusuna hayal sattığı ortaya çıkıyor 4 terör örgütünün çökertemediği Süleyman Soylu'yu bu arabuluculuk tezgahları mı çökertecek. Haydi başka kapıya.” ifadelerini kullanmıştı.



