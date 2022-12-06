'Megri Megri' teröriste yakılan ağıt çıktı. Hadi Özışık’ın sitesi 2013’te, Sözcü de bugün yazdı. Tatlises ve Erdoğan Şanlıurfa'da birlikte söyledi

Çözüm sürecinin sembolleri arasında yer alan “Megri Megri” bir kez daha gündem oldu. Sözcü Gazetesi, türkünün gerçek hikayesini, bugün gazetenin 1. sayfasında yer verirken AKP'li Hadi Özışık'ın sitesi İnternethaber.com ise 2013 yılında "Megri Megri"nin gerçek hikayesini haber yaptığı ortaya çıktı.



2013 yılında Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde İbrahim Tatlıses ile Şivan Perver'in düet yaptığı “Megri Megri” sözde türküsünün hikayesi çok konuşulacak.

Tatlıses ve Perver'ın 2013 yılında, sözleri değiştirilmiş şekilde devlet erkanı önünde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatlıses’in ise geçtiğimiz günlerde birlikte söylediği “Megri Megri”, aslında bir PKK'lı terörist için yakılmış ağıt.







Türkçe manası “ağlama” olan “Megri Megri”, halk düşmanı PKK terör örgütünün ilk kadroları içinde yer alan ve çatışmada öldürülen Zeki Yıldız isimli bir PKK'lı teröristi anlatıyor.







ZEKİ YILDIZ KİMDİR?

İnternethaber’de yer alan bilgiye göre, 1980 yılında Bingöl'de asker PKK'nın ilk dönem kadroları içinde yer alan terörist Zeki Yıldız'ı bir köy evinde sıkıştırır. Teslim olmayan Yıldız, ateşle karşılık verince öldürülür.



Ankara Teknik Öğretmenlik mezunu olan terörist Zeki Yıldız'ın çatışmada ölmesi üzerine "Megri Megri" ağıtı yakılır. Ağıtta imzası olan kişi ise Dengbej Zozan'dır.







Hali hazırda “Megri Megri”nin sözleri içinde de bir mısra PKK'lı Zeki Yıldız'ı anlatmaktadır. Sözde türküdeki o mısranın Kürtçesi ve Türkçe çevrisi şöyle;



"Zeki kışto bermalane

Megri megri dayê megri

Zeki kışto bermalane

Zamun xırab entê dane"



Bu kısmın Türkçesi ise şöyle: "Ağlama ana... Zeki’yi öldürdüler evlerin önünde... İçinde olduğumuz kötü bir zamandır..."







İŞTE MEGRİ MEGRİ'NİN ORİJİNAL SÖZLERİ

"Bingol şewti mıjdumane

Megri megri daæyê megri

Bingol şewti mıjdumane

Zamun xırab entê dane



Asker keti nagurdane

Megri megri dayê megri

Asker keti nagurdane

Zamun xırab entê dane



Çı komando bê imane

Megri megri dayê megri

Va komando bê imane

Zamun xırab entê dane



Millet topkır pêjapone

Megri megri dayê megri

Millet topkır pêjapone

Zamun xırab entê dane



Komık şewti mıjdumane

Megri megri dayê megri

Komık şewti mıjdumane

Zamun xırab entê dane



Zeki kışto bermalane

Megri megri dayê megri

Zeki kışto bermalane

Zamun xırab entê dane"



"NE HAZİN BİR SON..."

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını, Erdoğan için yeniden uyarladığını hatırlatan İYİ Parti'li Turhan Çömez'in konuyla ilgili paylaşımı ise dikkat çekti. Çömez'in paylaşımı şöyle;

"Çaresizlik insanı nasıl da bir o tarafa bir bu tarafa savuruyor.

Dün Karadeniz’de çırpınanlar,

Bugün PKK’ya ağıt yakıyor.

Ne hazin bir son…"



