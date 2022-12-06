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  • 'Megri Megri' teröriste yakılan ağıt çıktı. Hadi Özışık’ın sitesi 2013’te, Sözcü de bugün yazdı. Tatlises ve Erdoğan Şan

'Megri Megri' teröriste yakılan ağıt çıktı. Hadi Özışık’ın sitesi 2013’te, Sözcü de bugün yazdı. Tatlises ve Erdoğan Şanlıurfa'da birlikte söyledi

Erdoğan’ın Şanlıurfa’da İbrahim Tatlıses ile beraber söylediği “Megri Megri” isimli sözde türkünün orijinalinin PKK’lı bir terörist için yazıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:01
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Hadi Özışık’ın sitesi 2013’te, Sözcü de bugün yazdı: 'Megri Megri' teröriste yakılan ağıt çıktı

'Megri Megri' teröriste yakılan ağıt çıktı. Hadi Özışık’ın sitesi 2013’te, Sözcü de bugün yazdı. Tatlises ve Erdoğan Şanlıurfa'da birlikte söyledi
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Çözüm sürecinin sembolleri arasında yer alan “Megri Megri” bir kez daha gündem oldu. Sözcü Gazetesi, türkünün gerçek hikayesini, bugün gazetenin 1. sayfasında yer verirken AKP'li Hadi Özışık'ın sitesi İnternethaber.com ise 2013 yılında "Megri Megri"nin gerçek hikayesini haber yaptığı ortaya çıktı.

2013 yılında Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde İbrahim Tatlıses ile Şivan Perver'in düet yaptığı “Megri Megri” sözde türküsünün hikayesi çok konuşulacak.
Tatlıses ve Perver'ın 2013 yılında, sözleri değiştirilmiş şekilde devlet erkanı önünde; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatlıses’in ise geçtiğimiz günlerde birlikte söylediği “Megri Megri”, aslında bir PKK'lı terörist için yakılmış ağıt.



Türkçe manası “ağlama” olan “Megri Megri”, halk düşmanı PKK terör örgütünün ilk kadroları içinde yer alan ve çatışmada öldürülen Zeki Yıldız isimli bir PKK'lı teröristi anlatıyor.



ZEKİ YILDIZ KİMDİR?
İnternethaber’de yer alan bilgiye göre, 1980 yılında Bingöl'de asker PKK'nın ilk dönem kadroları içinde yer alan terörist Zeki Yıldız'ı bir köy evinde sıkıştırır. Teslim olmayan Yıldız, ateşle karşılık verince öldürülür.

Ankara Teknik Öğretmenlik mezunu olan terörist Zeki Yıldız'ın çatışmada ölmesi üzerine "Megri Megri" ağıtı yakılır. Ağıtta imzası olan kişi ise Dengbej Zozan'dır.



Hali hazırda “Megri Megri”nin sözleri içinde de bir mısra PKK'lı Zeki Yıldız'ı anlatmaktadır. Sözde türküdeki o mısranın Kürtçesi ve Türkçe çevrisi şöyle;

"Zeki kışto bermalane
Megri megri dayê megri
Zeki kışto bermalane
Zamun xırab entê dane"

Bu kısmın Türkçesi ise şöyle: "Ağlama ana... Zeki’yi öldürdüler evlerin önünde... İçinde olduğumuz kötü bir zamandır..."



İŞTE MEGRİ MEGRİ'NİN ORİJİNAL SÖZLERİ
"Bingol şewti mıjdumane
Megri megri daæyê megri
Bingol şewti mıjdumane
Zamun xırab entê dane

Asker keti nagurdane
Megri megri dayê megri
Asker keti nagurdane
Zamun xırab entê dane

Çı komando bê imane
Megri megri dayê megri
Va komando bê imane
Zamun xırab entê dane

Millet topkır pêjapone
Megri megri dayê megri
Millet topkır pêjapone
Zamun xırab entê dane

Komık şewti mıjdumane
Megri megri dayê megri
Komık şewti mıjdumane
Zamun xırab entê dane

Zeki kışto bermalane
Megri megri dayê megri
Zeki kışto bermalane
Zamun xırab entê dane"

"NE HAZİN BİR SON..."
AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını, Erdoğan için yeniden uyarladığını hatırlatan İYİ Parti'li Turhan Çömez'in konuyla ilgili paylaşımı ise dikkat çekti. Çömez'in paylaşımı şöyle;

"Çaresizlik insanı nasıl da bir o tarafa bir bu tarafa savuruyor.
Dün Karadeniz’de çırpınanlar,
Bugün PKK’ya ağıt yakıyor.
Ne hazin bir son…"

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Muhafaza Kar
6.12.2022 12:52
MHP'nin seçim şarkısı olsun.  
 
1950
6.12.2022 12:11
MHP ve ona oy verenlere Saygı ve hürmet ile arz olunur !!!  
 
Misafir
6.12.2022 11:41
Kimleeeer kimlerle🫱  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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