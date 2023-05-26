AKP’li isim bunu kaldırttı. HÜDA PAR’ın arkasındaki Hizbullah tarafından katledilmişlerdi

Mersin’de terör örgütü Hizbullah’ın katlettiği Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve Konca Kuriş’e vurgu yapılan Klıçdaroğlu pankartı AKP’lileri rahatsız etti. Dev pankart, AKP’li belediye meclis üyesinin başvurusu sonrası kaldırıldı.

AKP’li isim bunu kaldırttı. HÜDA PAR’ın arkasındaki Hizbullah tarafından katledilmişlerdi

Mersin Tarsus'un CHP'li Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına destek vermek için çeşitli pankartlar yaptırdı. O pankartlardan birinde Hizbullah tarafından katledilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile Hizbullah’ın domuz bağıyla işkence edip öldürdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş’in de adı geçiyordu.

Birgün'den Abdin Yağmur'un haberine göre, pankartlardan birinde, “Gaffar Okkan’a pusu kuranlarla, Konca Kuriş’i domuz bağıyla boğanlarla birlikte mi yürüyeceksin? Karar ver” ifadesi ile Okkan’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin Cumhuriyet gazetesi manşeti görseli bulunuyordu.

Tarsus Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Abdurrahman Altınsucu, Tarsus İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak, söz konusu pankartların propaganda sınırını aştığını, doğrudan suç iddiası içerdiğini belirterek, pankartların kaldırılmasını talep etti. Altınsucu'nun talebi sonrası pankartlar kaldırıldı.

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