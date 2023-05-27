AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR’lı vekil: Kadın narindir naziktir, çalışmak zorunda bırakılmasın

AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR, kadınları hedef alan açıklamalarını sürdürüyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Kanal Urfa TV, Edessa TV, TEVE 63, Güneydoğu TV ve Radyo Urfa kanallarının ortak canlı yayınında konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, “Kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. Çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu" dedi.

Ramanlı, şunları söyledi:

"Kadınların da eğitim, siyaset, ticaret ve içtimaı alanlarda etkin olmalı. Biz bunu savunuyoruz. Sadece dediğimiz şey şudur; kadınlara eziyet etmeyelim bunu yaparken. Kadınlar daha tehlikeli işlerde çalıştırılmaya zorlanmasın. Ve kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. İdeali, formasyonu varsa bunu toplumla paylaşmak istiyorsa ve kendisi çalışmak istiyorsa çalışsın. Ama çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu. Bizim sözlerimizi çarpıta çarpıta kadın düşmanlığına evirdiler.”