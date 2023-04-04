AKP’li isimden kalaşnikoflu seçim çalışması

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayları belli oldu. Parlamentoda yer alacak isimler için ise çalışmalar sürüyor.

Seçimde yer alacağı açıklanan siyasi partiler, milletvekili aday adaylığı başvurularını kabul etti. Bir sonraki aşama olan milletvekili aday listesinde yer almak için aday adayları çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili aday adayı isimler, sosyal medya paylaşımlarıyla seçim için hazırlıklarına devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA KALAŞNİKOFLU SEÇİM ÇALIŞMASI

AKP’den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan 245 kişilik listede yer alan Aziz Aslan’ın kalaşnikoflu TikTok videosu ise sosyal medyada tepki çekti.

Videoda Aziz Aslan’ın lüks bir araçtan indiği ve bir şahsın aracın bagajından kalaşnikof tüfeği çıkardığı görülüyor.

Aslan’ın ziyaret ettiği yerlerin ve ziyarette kullandığı güzergahların kayda alındığı videoda çakarlı eskort araçlar ise ayrıca dikkat çekti.

Çakarlı araç kullanımının geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, polis, jandarma, AFAD aracı gibi araçlara mahsus olduğu biliniyor. Milletvekili aracı gibi diğer geçiş üstünlüğüne sahip araçlar çakar bulundurabilirken sadece görev halindeyken çakarlarını kullanabiliyor.