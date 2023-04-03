14 ilde Erdoğan’a oy vermeyecekler. Cumhur İttifakı’nda büyük çatlak

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için cumhurbaşkanı adayları netleşirken Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır Bir Karar Ver programında 14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin ismini vermek istemeyen bir İl Başkanı'yla konuştuğunu söyleyen Elif Çakır, parti lideri Fatih Erbakan'ın da bilgisi dahilinde partinin 14 teşkilat lideri olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmayacaklarının bilgisini verdiğini aktardı.

'AK PARTİ'YE OY VERMEDİK HELE ERDOĞAN'A HİÇ OY VERMEYİZ'

''AK Parti'nin kalesi olan, muhafazakar, mütedeyyin illerimizden birisinin Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'yla konuştum'' diyen Elif Çakır, yersiz polemiğe girmek istemediğini söyleyen ismin, ''İsmimizi söylemezseniz bunu bizim partimizin teşkilatı ve liderimizde biliyor. Teşkilatlar genel merkeze de yazılı olarak bildirildi. 'Bu ittifakı biz onaylamıyoruz' biz hiç bir zaman AK Parti'ye oy vermedik hele de Erdoğan'a hiç oy vermeyiz. Dolayısıyla bu ittifak modelini onaylamadık ama yeniden 'kazan kazan' bu bize bir imkan sunuyordu biz de o yüzden tüm Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak liderimize 'logomuzla girelim' dedik. Bir anket yapıldı ve bizim oyumuz şu an yüzde 7. Türkiye genelinde AK Parti'den yüzde 7 oy alıyoruz.'' dediğini belirtti.

'ERDOĞAN'A OY VERMEYECEĞİZ, KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEĞİZ'

İsminin verilmesini istemeyen Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı başkanı, AK Parti'nin ciddi oy aldığı (Erzurum, Kayseri gibi) 14 ili sayarak İl teşkilatlarının kritik kararını açıkladı. İşte o açıklama:

''Biz bir karar aldık (bunu liderimiz de biliyor). Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak milletvekili seçimlerinde kendi partimize oyumuzu vereceğiz ama Yeniden Refah Partisi Teşkilatı'ndan hiç kimse Erdoğan'a oy vermeyecek. Ben şu anda kendi ilimizde whatsApp gruplarımız var, 14 ildeki hiç bir ilçe başkanları ve kurul yöneticileri Erdoğan'a oy vermeyeceğiz, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz.''