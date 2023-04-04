Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR seçime AKP listesinden girecek. Milletvekili sayısı belli

Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR milletvekili seçimine AKP listesinden girecek, Terör örgütü Hizbullah’ın uzantısı olan partinin Genel Sekreteri Şehzade Demir, AKP listesinden seçime girecek olan HÜDA Par’dan kaç isimin gireceğinin belli olduğunu ancak nerelerden aday gösterileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

HÜDA PAR’dan gelen açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz ve adayımız yok. Milletvekilliği seçimleri için ise AK Parti listesinden seçime girme kararı aldık, partimiz böyle bir karar aldı ve bunu tartışmıyoruz. İsim ve bölge, kaç kişinin meclise gideceği konusunda da gerçek şu ki çoktan bitmiş bir konu ama bazı ayrıntılar var, onlar da önümüzdeki günlerde netleşecek. Doğrusu iki taraf da henüz bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla ben de bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama sayı belli, yer henüz belli değil. Bu konu ile ilgili görüşmeler yapıldı sadece bazı detaylar kaldı, onlar da önümüzdeki günlerde netleşecek.”