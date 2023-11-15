AKP'li İsmail Erdem ile HEDEP'li Meral Danış Beştaş birbirine girdi. Meclis birleşime ara verdi

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Meclis Genel Kurulu’nda HEDEP ile AKP arasında dün ortam gerildi.

Tartışma, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem arasında geçti.

MECLİS'TE ORTAM GERİLDİ

Beştaş konuşurken AKP'li İsmail Erdem, bulunduğu sıradan laf atarak “terör seviciliği” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Meral Danış Beştaş, Erdem'e dönerek, “Terörist senin babandır, sensin! Bize terörist diyenlerin alnını karışlarım. Terörist sizsiniz! Kim ‘terörist’ diyorsa onlar teröristtir. Oradan ‘terörist’ diyeceksiniz, biz dinleyeceğiz öyle mi? Dinleyeceksin kuzu kuzu. Terör sevici de kendileridir. Onlar seviyor terörü. Terör üzerinden beka devşiriyorsunuz” diye karşılık verdi.