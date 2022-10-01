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AKP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı. İşte EYT ile emekli olacak kişi sayısı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların yaklaşık sayısını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:45
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AKP'li Jülide Sarıeroğlu'ndan EYT ile emekli olacak kişi sayısı açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı açıkladı. İşte EYT ile emekli olacak kişi sayısı
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Sarıeroğlu, "Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde" dedi.

"YAKLAŞIK 12,5 MİLYON EMEKLİMİZ VAR"

Haber Global canlı yayınına katılan Sarıeroğlu, "Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. 

Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. 

Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak" ifadelerine yer verdi.

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İlker
1.10.2022 23:20
Cumhur ittifakından hiç bir vekilin bakanın sözlerine itibar etmeye gerek yok bir eyt li olarak cumhur ittifakından beklentim de yok tarih sayfasına emek hırsızı diye altın harflerle yazılacaksınız.  
 
vatandaş
1.10.2022 23:17
muhalefet iktidar olursa 1 ayda çözülür .akp işi uzatıyor  
 
Ayşin Avcı
1.10.2022 23:12
EYT lileri bölme ve tufaya getirme operasyonu. Yer mi bunu has Anadolu çocuğu. Prim gün sayısı dolan emekli olmalı. Ödenen prim paraları gazete kuponu mu.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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