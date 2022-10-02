AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, partisine ilişkin uyarı mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Külünk, partisinin “akıl olarak yenilenme” ihtiyacı duyduğunu belirterek bunun olmaması durumunda yok oluşlarının hızının yükseleceği uyarısında bulundu.

Külünk’ün paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

“Topyekün yenilenme mecburiyetimiz var. Eğer akıl olarak yenilenmekte direnirsek kayıp sayfaları değil, yok oluşumuzun hızı yükselecek. Kendi içimizde anlamsız ya da karşıtlığımızdan ileri gelen tartışmaları bir bütün olarak sonlandırıp birlikte akıl yenilenmesini başarmalıyız.

Tarihin önümüze koyduğu bu fırsat ve bizi yukarı çekişini asla günlük çıkar heba heves rant duygularımıza yen düşüremeyiz. Çünkü insanlık yeniden büyük Anadolu'yu bekliyor. Bunun şartı akıl yenilenmesi topyekün"