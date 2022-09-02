AKP'li Metin Külünk'ten itiraf gibi açıklama: Yolsuzluk iddiaları fırsat, AKP bu arınmayı yapmak zorunda

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarının yankıları devam ederken; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındığı iddia edildi.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Türkiye rüşvet iddialarını konuşurken, AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ten itiraf gibi bir açıklama geldi.

Külünk, katıldığı bir programda, ''Kimse var bu hareketin içerisinde yanlış yapan arınmasını istiyorum. Sokak, FETÖ gölgesi istemiyor. Sokak bütün bu tartışmaların dışında bir AKP istiyor. Bu gelişmelerin hepsi sokağın, AKP hareketine olan güveninin güçlenmesi için bir arınmanın kapısı olarak da görmek mümkün.” ifadelerini kullandı.

AKP’li Külünk, sözlerine şu şekiilde devam etti:

“Tartışmalar var. Bu tartışmalar var olduğuna göre, buradan yola çıkarak bu büyük mücadeleye herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. AKP bu arınmayı başarmak zorunda. Sokak tartışıyor, sokağın tartışmasına kulak mı kapatacağız?''