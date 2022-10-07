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AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir

AKP'li Metin Külünk, son zamanlarda partisine yönelik yaptığı uyarılara devam ediyor. Külünk, şimdi de yüksek kira ve konut fiyatlarını eleştirerek, "Dur demek zorundayız. Aksi sokağın kabulü değildir" dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 04:49
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AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir

AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, kira ve konut fiyatlarından şikayet etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide pembe tablolar çizdiği bu günlerde, “vatandaşımızın canını yakıyor” diyen Külünk, AKP içinde yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

“VATANDAŞIN CANINI YAKIYOR DUR DEMEK ZORUNDAYIZ”

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Vahşi kira artışları, hem konutta hem de işyerlerinde VATANDAŞIMIZIN CANINI YAKIYOR. “DURRRR DEMEK ZORUNDAYIZ” Aksi sokağın kabulü değildir.” ifadelerine yer verdi.

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