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  • Sedat Peker'in bazı açıklamalarında adı geçiyordu. Metin Külünk’ün vatandaşın kafasına su şişesi fırlattığı görüntüler o

Sedat Peker'in bazı açıklamalarında adı geçiyordu. Metin Külünk’ün vatandaşın kafasına su şişesi fırlattığı görüntüler ortaya çıktı

AKP’li Metin Külünk’ün tarikat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze töreninde insanların kafasına su şişesi fırlattığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:49
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:50
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Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen Metin Külünk’ün vatandaşın kafasına su şişesi fırlattığı görüntüler ortaya çıktı

Sedat Peker'in bazı açıklamalarında adı geçiyordu. Metin Külünk’ün vatandaşın kafasına su şişesi fırlattığı görüntüler ortaya çıktı
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanmıştı. 

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk’ün tarikat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Haziran ayında Fatih Camisi’nde yapılan cenazesinde vatandaşın kafasına su şişesi fırlattığı görüntüler çıktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gittiği afet bölgelerinde vatandaşın kafasına çay fırlatmış, görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

SEDAT PEKER KÜLÜNK’Ü HEDEF ALMIŞTI

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker, 10 bin dolar maaş ödediğini ileri sürdüğü AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ü radarına almıştı.

Peker, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk ile olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınlamıştı.

Peker, 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabından yayınladığı ses kaydına, "@nedimsener2010 daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bu gün itibari ile radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecinde ki yükü taşıyamamışsın.Ancak üzülme sen doğru adrese geldin. Ben Dr. Sedat seni de tedavi edecem. Ancak bir doktor olarak zamana ihtiyacım var. Senin hastalığın komplike bir durum. Aşırı kaygı, baskı, sonucunda oluşan bir paranoyan olduğun ilk teşhisim. Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu metin külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (tedavim devam edecek.)" ifadelerini kullanmıştı.

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Osman
25.08.2022 16:38
Kendi tebaalarindan nasil oy alinabilecegini biliyor adam.Ne yapsin?  
 
Salim Ertürk
25.08.2022 16:11
17-25 Aralık'ta, Allah insanlara günah işleme özgürlüğü vermiş, size ne diyen canlı  
 
Abbas
25.08.2022 15:49
Şükredelim ki kurşun atmamış  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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