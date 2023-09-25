AKP’li milletvekili maaşının azlığından dert yandı ‘Bu maaşlarla bu çalışmayı yapabilmemizin imkanı yok’

Bayraktar, yaptıkları çalışmaya göre maaşlarının az olduğunu söyledi. Bayraktar, ayrıca FİSKOBİRLİK Genel Başkanı olduğunu ve fındık geliri sayesinde geçindiğini belirtti.

Vekil maaşı tartışması

Bayraktar, vekil maaşı konusunun çok gündeme geldiğini ve bir vekilin masraflarının çok ciddi olduğunu ifade etti. Bayraktar, “Bir vekil özgür olmalı. İçimizde bu ülkeyi parsellemeye alışmış insanlar, belki bir kısım medya vekillerin özgür olmasını istemiyor” dedi. Bayraktar, vekillerin kanun yaparken bir yerlere muhtaç olmalarını isteyenler olduğunu iddia etti.

Fındık sayesinde geçiniyor

Bayraktar, aynı zamanda Fiskobirlik başkanı da olduğunu ve fındık geliri sayesinde geçindiğini söyledi. Bayraktar, “Rabbime hamdolsun fındığımız var. Yoksa bu maaşlarla bu çalışmayı yapabilmemizin imkanı yok” diye konuştu. Bayraktar, vekil maaşının çok iyi para olduğunu ancak yapılan işe göre az olduğunu savundu.

Bayraktar şöyle konuştu;

Bayraktar’ın konuşması şöyle;

"Vekil maaşı konusu çok gündeme geliyor. Bir vekilin masrafları çok ciddi arkadaşlar. Her yaptığımız masraf bize aittir ve vekil maaşı dışında bir şeyimiz yok.

Bir vekil özgür olmalı. İçimizde bu ülkeyi parsellemeye alışmış insanlar, belki bir kısım medya vekillerin özgür olmasını istemiyor. Rabbime hamdolsun fındığımız var, arka planda bir miktar birikimimiz var... Yoksa bu maaşlarla vekillerin bu çalışmayı yapabilme imkanı yok. Az demiyorum çok iyi para ama yapılan işe göre az.

Niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyorlar. Kanun yaparken bir yerlere muhtaç olmalarını istiyorlar. Yoksa bu iş maaşla yapılacak bir iş değil kutsal bir iş. Aldığımız maaşla her şeye rağmen çok fevkinde bir iş yapıyoruz. Bu iş maaşla falan öyle yapılacak bir iş değil. Kutsal, bu ülkede kaç kişi vekil olmuş. Ben Kirazlı köyündenim. Kocaali'den benim bölgemden 3 tane vekil olmuş, ikisi burada yaşamamış. Ben yerli olup da orada kalıp da vekil olan adamım, kardeşinizim. Belki 100 yıl daha bu imkan gelmeyecek. Önemini biliyoruz ama şu vekillerin pozisyonunun tartışılma meselesinin başka bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum."

Vekil maaşı ne kadar?

Milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşı 73 bin 379 lira. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların ödeneklerle birlikte aylık geliri ise 147 bin lira. Milletvekillerinin maaşı her yıl enflasyon oranında artırılıyor.