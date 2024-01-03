Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır

TÜİK'in aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından milletvekili maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Buna göre sadece milletvekili olan kişilerin maaşı 73 bin 329 TL’den 110 bin TL’ye, hem emekli hem de vekil olan milletvekillerinin maaşı ise 147 bin TL’den 230 bin TL’ye yükseldi.