Milletvekili maaşı 110 bin TL hem emekli hem vekil maaşları ise 230 bin TL oldu. Ooohh hayat size güzel... İnsan bu enflasyon rakamını açıklarken utanır

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına 2024'ün ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı belli oldu. Memurların maaşı yüzde 49,25 oranında zamlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise yüzde 37,57 oranında artış gösterdi.
SADECE MİLLETVEKİLİ OLANLARIN MAAŞI 110 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Memurlara yapılan zamla beraber milletvekili maaşları da arttı. Sadece milletvekillerinin maaşı 110 bin TL olurken, Hem emekli hem vekil maaşı alan kişilerin aylık geliri 230 bin TL'ye yükseldi. Böylece tüm milletvekili maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.
MECLİS’TE 300 MİLLETVEKİLİNİN MAAŞI 230 BİN TL’YE YÜKSELDİ
Meclis'te hem emekli, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekili bulunurken, Bu 300 milletvekili 2023'ün ikinci yarısında 147 bin TL maaş alıyordu. Yapılan son maaş zammıyla bu rakam 230 bin TL'ye yükseltildi. Sadece emekli olan milletvekillerinin maaşı ise 51 bin 970 TL'den 77 bin 565 TL'ye yükseldi.