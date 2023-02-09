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  • AKP İl Başkanı eksiklikleri yazan AKP milletvekiline eksikleri söyleyeceğine çalış faydalı ol dedi

AKP İl Başkanı eksiklikleri yazan AKP milletvekiline eksikleri söyleyeceğine çalış faydalı ol dedi

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, deprem bölgesindeki eksiklikleri madde madde anlattı, AKP Ardahan İl Başkan Yardımcısı Uğur Alp Kayatürk, “Siz de ekiplerlerle hareket edin, faydalı olun derim.” diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:49
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AKP İl Başkanı, AKP milletvekiline çalış faydalı ol dedi

AKP İl Başkanı eksiklikleri yazan AKP milletvekiline eksikleri söyleyeceğine çalış faydalı ol dedi
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Deprem felaketi sonrası ekipler çalışmalarını sürdürürken yetersiz insan gücü ve ekipman azlığı AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ı da isyan ettirdi.

Atalay, Twitter hesabından madde madde şehirde nelere ihtiyaç duyulduğunu paylaştı:

“1- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı.

2- Asker sayısı acilen artırılmalı.

3- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı.

4- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.

5- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli.

6- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı

7- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı.”

AKP ARDAHAN İL BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN TEPKİ
Bunun üzerine depremin etkilemediği Ardahan’ın AKP İl Başkan Yardımcısı Uğur Alp Kayatürk, kendi partisinin milletvekiline şu sözlerle tepki gösterdi:

“Saydıklarınızın hepsi ve daha fazlası yapılmaya çalışılıyor. Bunun için uğraşan birileri var, hiç şüpheniz olmasın. Siz de onlarla beraber hareket edin, faydalı olun derim. Yoksa yapılacaklar listesine eklenecek madde çok.”



yenicaggazetesi.com.tr


 

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Sedat
9.02.2023 13:36
Resimde görünen binaların hepsi yeni bu binalar nasıl yıkıldı kim denetledi? Deprem büyüktü peki yanındaki binalar nasıl ayakta kaldı?  
 
ALLAH BELANIZI VERİR
9.02.2023 13:32
akp li yalama fırıldak il başkanı ağır olda molla desinler milletin sectiği vekile nasıl yön verirsin ikinizde aynı saray beslemelerisiniz kendinize saygınız yokki MİLLETE olsun eksikler tonla kör!  
 
Zeynep İlerici
9.02.2023 13:25
Bunlara bak duruma bak davranışlara bak Allah būyūk  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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