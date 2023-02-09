AKP İl Başkanı eksiklikleri yazan AKP milletvekiline eksikleri söyleyeceğine çalış faydalı ol dedi

Deprem felaketi sonrası ekipler çalışmalarını sürdürürken yetersiz insan gücü ve ekipman azlığı AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ı da isyan ettirdi.



Atalay, Twitter hesabından madde madde şehirde nelere ihtiyaç duyulduğunu paylaştı:



“1- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı.



2- Asker sayısı acilen artırılmalı.



3- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı.



4- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.



5- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli.



6- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı



7- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı.”



AKP ARDAHAN İL BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN TEPKİ

Bunun üzerine depremin etkilemediği Ardahan’ın AKP İl Başkan Yardımcısı Uğur Alp Kayatürk, kendi partisinin milletvekiline şu sözlerle tepki gösterdi:



“Saydıklarınızın hepsi ve daha fazlası yapılmaya çalışılıyor. Bunun için uğraşan birileri var, hiç şüpheniz olmasın. Siz de onlarla beraber hareket edin, faydalı olun derim. Yoksa yapılacaklar listesine eklenecek madde çok.”









yenicaggazetesi.com.tr



