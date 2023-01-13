AKP’den EYT açıklaması: Bizden tarih istemeyin

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin yasalaşmasını beklerken konuyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Elitaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BİZDEN TARİH İSTEMEYİN"

Bakanlığın henüz çalışmayı göndermediğini belirten Elitaş, "EYT taslak metni henüz Meclise gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bir süre gerekiyor, yasalaştıracağız. Bu konuda bizden tarih istemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak" dedi.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacak.

EYT'den yararlanabilmek için;

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydının bulunması,

5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması,

Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekiyor.

Örneğin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğinde 5 bin prim gün sayısını tamamlamış ve 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydı olan bir erkek çalışan prim gün sayısı dolmasına rağmen 25 yıl sigortalılık süresi 1 Eylül 2024'te dolacağı için düzenlemeye ancak 1 Eylül 2024'te başvurabilecek.

Yine aynı tarihte yani 1 Eylül 1999'da sigortaya kaydolmuş kadın çalışan düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girerse düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak bu çalışanın prim gün sayısı 5 bin günden az ise bu çalışan sigortalılık süresini tamamlamasına karşın prim gün sayısını tamamladığında ancak EYT düzenlemesine başvurabilecek.