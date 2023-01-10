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EYT Meclis'e ne zaman sunulacak. Bakan Bilgin'den açıklama

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, EYT'nin Meclis'e sunulmasıyla ilgili konuştu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 18:26
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Bakan Bilgin'den açıklama. EYT Meclis'e ne zaman sunulacak.

EYT Meclis'e ne zaman sunulacak. Bakan Bilgin'den açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihle ilgili konuştu. Bilgin, "Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

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