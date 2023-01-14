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  • CHP'li Veli Ağbaba'dan iktidara EYT çağrısı. Hodri meydan getirin Meclis'e

CHP'li Veli Ağbaba'dan iktidara EYT çağrısı. Hodri meydan getirin Meclis'e

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi Meclis'e geldiği anda gerekli desteği vereceklerini belirterek, "EYT'yi Meclis'e getir; 1 saatte destek vereceğiz, 1 saatte çıkaracağız. Hodri meydan dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:05
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EYT Meclis'e ne zaman gelecek. CHP'den iktidara çağrı

CHP'li Veli Ağbaba'dan iktidara EYT çağrısı. Hodri meydan getirin Meclis'e
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CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ile Veli Ağbaba, Odunpazarı Belediyesinin Pazaryeri ve Kültür Merkezi inşaatının temel atma törenine katılmak üzere kente geldi.

CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ağbaba ve Torun, bina önünde toplanan partililere seslendi.

Siyasi olarak yoğun dönemden geçildiğini kaydeden CHP’li Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı;

Yoğun bir süreçten, çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyoruz. Elbette bu günleri, içerisinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu, kötü günleri hep beraber sonlandıracağız.

“BU SEÇİMİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ANLIYORUZ”

Önümüzde önemli bir seçim var. Türkiye’de her seçim önemliydi ama 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra onun ülkemizde yarattığı tahribatı, onun bizi nasıl ayrıştırdığını ve her geçen gün karanlığa nasıl götürdüğünü gördükçe bu seçimin önemini bir kez daha anlıyoruz.

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni onlara onaylatmayacağız ve bu garabet sistemi inşallah bu seçimle birlikte ortadan kaldıracağız ve bu ülkeye güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi hep beraber getireceğiz.

Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolda da en büyük gücümüz belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz. 2019’da hep beraber çok önemli bir olayı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasını yönetiyoruz, ekonomik büyüklük olarak yüzde 70’ine hakimiz, turizm potansiyeli olarak yüzde 90’lardayız. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız.

EYT AÇIKLAMASI

CHP’li Veli Ağbaba ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasanın henüz Meclis’e gelmediğini söyledi.

Bu konuda her türlü desteği Meclis’te vereceklerini kaydeden Ağbaba, şunları söyledi;

"Bir EYT var. ‘Kasım’ dediler, ‘Aralık’ dediler, ‘Ocak’ dediler, ‘Şubat’ dediler. Hala ortada bir şey yok. Hala Meclis’e gelmiş bir şey yok.

AK Parti grup başkan vekilleri ‘Tarih veremeyiz’ diyorlar. Niye? İktidar, muhalefet yoklama istiyormuş’ diyor. İşine gelen kanunu, limanları Katarlara peşkeş çekerken çoğunluğuna 1 saatte çıkarmıyor musun? Ya da yüzde 2 barajı getirip, çoğunlukla çıkarmıyor musun?

Halkın milletin aleyhine olan yasaları birkaç çapulcu için birkaç saatte çıkarmıyor musun? Gel, hodri meydan. EYT’yi getir, 1 saatte destek vereceğiz, 1 saatte çıkaracağız.

Hodri meydan. 1-2 ay daha EYT’li emekli maaşını almasın, diye EYTlilere numara yapma. Sen değil misin, ‘Kasımda, aralıkta çıkacak’ diyen? Hala gelmiş bir şey yok. Hala oyalamaya devam ediyor. (DHA)

 

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Erzurumlu kadir
14.01.2023 21:23
Allah şahidim olsun ak Parti'ye oy vermeyeceğiz oyumuz ilk kez millet ittifakına  
 
Alper
14.01.2023 21:12
Madem muslumandiniz, bu kadar Kul Hakkını nasıl ödeyecekler.  
 
STS
14.01.2023 21:07
6 LI MASA MİLLET İTTİFAKI TÜM SGK DA YAŞ ŞARTINI KALDIRSIN DİYE VAAD ETMELİ  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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