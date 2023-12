AKP’li Özlem Zengin’den ‘o’ sözlerle alakalı açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı günü, konuşma yaptığı esnada fenalaşıp yere yığıldıktan sonra tedavi altına alınan, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bitmez, fenalaşmadan önce, kürsüde AKP’nin İsrail politikalarını eleştiriyordu. Bunun üzerine AKP Grubundan yoğun tepkiyle karşılaşan Bitmez’e en büyük tepkiyi AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin vermişti.

Bitmez, konuşması bitirdikten hemen sonra fenalaşarak yere yığılmış ancak AKP’lilerin hedef alması devam etmişti. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmada Bitmez yere yığılınca AKP grubundan “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri sarf edildiği görülmüştü.

İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan CHP’liler o ifadeyi Özlem Zengin’in kullandığını belirtmişlerdi.

ÖZLEM ZENGİN’DEN O SÖZLERLE ALAKALI AÇIKLAMA

Gerçek Gündem’in haberine göre, Özlem Zengin, kendisinin söylediği iddia edilen sözler hakkında konuştu.

Zengin konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“O gün hatip (Hasan Bitmez) konuşurken ben sizin yanınıza gelerek söz talebinde bulundum. Ayağa kalktım, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken söz istedim. Ben AK Parti grup başkanvekiliyim, burada arkadaşlarımız her şeye şahitler, biz grup başkanvekillerinin görevi şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı izahlarımı daha sonraya bırakacağım. Kamuoyunda farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı kınıyorum. Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde cevap vermek içindir” dedi.