Kürsüde baygınlık geçirip düşen milletvekiline AKP sıralarından böyle denildi. Allah’ın gazabı böyle olur

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez’in Meclis Genel Kurulu’nda aniden yere yığılması sonrası yaşananlar Meclis tutanağına yansıdı. O sırada AKP sıralarından gelen sesler “Vicdansızlığın böylesi” dedirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kürsüde baygınlık geçirip düşen milletvekiline AKP sıralarından böyle denildi. Allah’ın gazabı böyle olur

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YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın sonunda bir anda yere yığıldı. Bitmez’e ilk müdahaleyi aralarında İYİ Partili Turan Çömez’in de olduğu doktor milletvekilleri yaptı. Bitmez, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bitmez’e ilk müdahaleyi yapan milletvekilleri 10 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez’in entübe edilerek hastaneye kaldırıldığını söyledi. Saadet Partisi ise Bitmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

BİTMEZ’İN FENALAŞTIĞI ANLAR MECLİS TUTANAĞINA YANSIDI

Meclis kürsüsünde konuşan Saadet Partili Milletvekili Bitmez, konuşmasının son bölümünde Gazze’ye saldırılarına devam eden İsrail’e gönderilen gemilere dikkat çekti. Bitmez’in sözü sık sık aralarında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in de olduğu AKP’li isimler tarafından kesildi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili ise AKP’lileri uyararak Bitmez’in konuşmasını bitirmesini istedi.

Bitmez konuşmasının son bölümünde “Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız/Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız” derken AKP sıralarından “Cehennem azabından kurtulamayacaksınız!” sesi yükseldi. AKP’li Özlem Zengin ise Bitmez’e “Yürü! Siz öyle olacaksınız!” şeklinde karşılık verdi.

Saadet Partili Bitmez konuşmasını “Hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde bitirdikten sonra aniden yere yığıldı.

BÜYÜK VİCDANSIZLIK TUTANAĞA YANSIDI

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez yere yığıldıktan sonra ilk müdahaleyi yapmak için salonda bulunan milletvekili hemen kürsüye doğru koştu. Meclis tutanağına yansıyan bilgilere göre bu sırada AKP’lilerden “Vicdansızlığın böylesi” dedirtecek sözler geldi. AKP’li vekilleri, Saadet Partili Bitmez yere yığıldıktan sonra “Allah’ın gazabı böyle olur işte! Allah’ın gazabı böyle!” şeklinde sesler yükseldi.

O sırada oturuma ara verildi.

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Saadet Partili Bitmez’in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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