AKP'li Savcı Sayan fahiş fiyatların enflasyonla ilgili olmadığını savundu

'Nas' diyerek faiz indiren ve dolar ve euronun uçmasına neden olan Erdoğan yönetimini her fırsatta savunan AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu kez tek bir firmaya ait peynir fiyatları üzerinden çıkarımlar yapmaya çalıştı.

Sayan'ın X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda bir markanın 3 farklı peynir ürününün fiyat etiketleri yer alıyor. Buna göre aynı markaya ait 450 gram Ezine keçi peyniri 154,90 TL'ye satılırken, klasik inek peyniri 139,90 TL'ye, Ezine koyun peyniri ise 154,90 TL'ye satılıyor.

"FAHİŞ FİYATLAR ENFLASYONLA ALAKALI DEĞİL"

450 gram peynir ile 1 kilo peynir arasında yıllardır uygulanan fiyat farkının "fahiş fiyat artışı" olduğunu iddia eden Sayan, 450 gram Peynir 155 lira. 1 kilo peynir 345 lira.. Bu fahiş fiyatı kimse enflasyon ve dövize bağlamasın. Burada bir Ahlak sorunu var.." dedi.

Yüksek fiyatlardan üreticileri sorumlu tutan Sayan, "Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan satıcılara yuh olsun… Aşağıdaki fiyatları Üreticilerin bilgisine, marketçilerin vicdanına, Ticaret bakanlığın denetimize arz ederim…" sözleriyle üreticileri suçladı.

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI

Peynir fiyatları ile fahiş fiyatların nedenini bulan Sayan, fiyatların enflasyon ve TL'deki değer kaybıyla alakalı olmadığını söyledi. Sayan'ın paylaşımı kısa sürede tepki gördü.

Birçok kullanıcı kıyaslamayı mantıksız bulurken, bir kullanıcının "Ne güzel be! 20 yıl boyunca ülkeyi tek başına yönet, ama hiçbir sorumluluk hissetme! Konfora bak! Fiyat artışlarını enflasyona bağlamayacağız da neye bağlayacağız? Aleyna Tilki'ye mi?" yorumu dikkat çekti.

Başka bir kullanıcı ise, "Akaryakıt fiyatlarının artışını kime havale edeceksin mesela?? Bu ülkede herkes suçlu bir siz suçlu değilsiniz..." sözleriyle Sayan'a tepki gösterdi.