AKP’li Savcı Sayan vicdanını rahatlattı. 'Demek ki emekliler bir teneke peynir kadar maaş alıyorlarmış'

Enflasyon ve hayat pahalılığı, Türkiye’de vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Avrupa’da en yüksek gıda enflasyonunun yaşandığı Türkiye’de market ve Pazar fiyatları artmaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi enflasyonun baz etkisiyle düşmesini beklerken uzmanlar enflasyonun kağıt üstünde düşse bile bunun fiyatlara yansımayacağının altını çiziyor.

Ağrı Belediyesi eski Başkanı AKP’li Savcı Sayan, peynir fiyatlarına tepki göstererek, fiyat artışlarının ‘komplo’ olduğunu savundu. Sayan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda adeta ‘vicdanını rahatlatırken, “Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış” dedi.

Sayan, belediye başkanlığı döneminde 30 tane zincir market şubesini kapattığını belirterek vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Savcı Sayan’ın yaptığı paylaşım şöyle:

"1 kg peynir 476 TL demek ki; Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış. Hiç kimse bana bu uçuk fiyatı maliyetlerin yüksekliği ile izah edemez. 5 kg inek sütünden 1 kg peynir çıkar. Onun üstüne hangi giderleri eklerseniz ekleyin 476 olamaz. Bu ekonomiye bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir komplodur, kumpastır. Ülkenin ekonomisini bozmaya yönelik düşmanların iş birliğidir Başka hiçbir şey demiyorum.

Peynir sadece bir örnek. Bugün onlarcasını gördüm. Maliyetle satış fiyatı arasında uçurum var. Devlet en kısa zamanda bu vicdansızların zulmüne dur demeli. Büyük cezalar kesmelidir. Ben Ağrı’da 30 tane zincir market şubesi kapattım. Yeni açılımlara da izin vermiyordum. Bunun için bedeller ödedim. Olsun, bedeli ödeyelim ama Vicdanımız rahat olsun."