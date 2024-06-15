AKP’li Savcı Sayan vicdanını rahatlattı. 'Demek ki emekliler bir teneke peynir kadar maaş alıyorlarmış'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Savcı Sayan vicdanını rahatlattı. 'Demek ki emekliler bir teneke peynir kadar maaş alıyorlarmış'

AKP’li Savcı Sayan, peynir fiyatları ile ilgili yaptığı paylaşımda adeta ‘vicdanını rahatlattı’. Sayan, “Demek ki emekliler bir teneke peynir kadar maaş alıyorlarmış” dedi.

Enflasyon ve hayat pahalılığı, Türkiye’de vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Avrupa’da en yüksek gıda enflasyonunun yaşandığı Türkiye’de market ve Pazar fiyatları artmaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi enflasyonun baz etkisiyle düşmesini beklerken uzmanlar enflasyonun kağıt üstünde düşse bile bunun fiyatlara yansımayacağının altını çiziyor.

Ağrı Belediyesi eski Başkanı AKP’li Savcı Sayan, peynir fiyatlarına tepki göstererek, fiyat artışlarının ‘komplo’ olduğunu savundu. Sayan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda adeta ‘vicdanını rahatlatırken, “Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış” dedi.

Sayan, belediye başkanlığı döneminde 30 tane zincir market şubesini kapattığını belirterek vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Savcı Sayan’ın yaptığı paylaşım şöyle:

"1 kg peynir 476 TL demek ki; Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış. Hiç kimse bana bu uçuk fiyatı maliyetlerin yüksekliği ile izah edemez. 5 kg inek sütünden 1 kg peynir çıkar. Onun üstüne hangi giderleri eklerseniz ekleyin 476 olamaz. Bu ekonomiye bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir komplodur, kumpastır. Ülkenin ekonomisini bozmaya yönelik düşmanların iş birliğidir Başka hiçbir şey demiyorum.

Peynir sadece bir örnek. Bugün onlarcasını gördüm. Maliyetle satış fiyatı arasında uçurum var. Devlet en kısa zamanda bu vicdansızların zulmüne dur demeli. Büyük cezalar kesmelidir. Ben Ağrı’da 30 tane zincir market şubesi kapattım. Yeni açılımlara da izin vermiyordum. Bunun için bedeller ödedim. Olsun, bedeli ödeyelim ama Vicdanımız rahat olsun."

ekran-goruntusu-2024-06-15-102606.png

İlgili Haberler
İnşaat maliyetlerindeki enflasyon durdurulamıyor
İnşaat maliyetlerindeki enflasyon durdurulamıyor
Enflasyon canavarı henüz yenilmedi
Enflasyon canavarı henüz yenilmedi
Asgari ücrete ara zam enflasyonu artırır mı? Ünlü ekonomist açıkladı
Merkez Bankası enflasyonun suçlusunu buldu
Son Haberler
Arı kovanları içinde uyuşturucu yakalandı Yaşam
Arı kovanları içinde uyuşturucu yakalandı
Bodrumda 1 lahmacun bin lirayı buldu Gündem
Bodrumda 1 lahmacun bin lirayı buldu
Papa Francis yapay zeka işine el attı Dünya
Papa Francis yapay zeka işine el attı
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı Magazin
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı
Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu Gündem
Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak Gündem
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak
Sabiha Gökçen üstünde türbülansa yakalanan kahraman kadın pilot ne yaptı Gündem
Sabiha Gökçen üstünde türbülansa yakalanan kahraman kadın pilot ne yaptı