AKP'li TikTok fenomeni Kaan Özdil: Bir peygamber daha gelseydi adı Recep Tayyip Erdoğan olurdu... Ben onun sarayında köpek olurum

Editör: Özlem Kıral

Giydiği AKP tişörtüyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görsellerini kullanarak çektiği videolarla tanınan Kaan Özdil, son paylaştığı video ile sosyal medyada gündem oldu.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen sosyal medya fenomeni Kaan Özdil, "Ben başkanıma laf ettirmem, kudurun" başlığıyla yayınladığı son paylaşımında, etrafı Erdoğan fotoğraflarıyla kaplı bir pencereden atlayarak, "Bu dünyaya bir peygamber dahi gelseydi onun adı Recep Tayyip Erdoğan olurdu. Ben onun sarayında köpek olurum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN PORTRESİNE KARŞI NAMAZ KILMIŞTI

Özdil, daha önce de AKP tişörtü giyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının önünde namaz kılmıştı.

Söz konusu videoya iktidara yakın isimlerden de sert eleştiriler gelmişti. Gencin yaptıklarını provokatörlük olarak değerlendirilmişti.