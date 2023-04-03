Erdoğan bir balya 200 TL'yi çocuklara dağıttı. Bir vatandaş el uzatınca 'ayıp ayıp' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bakanlarla Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yaptı.

"DUR, AYIP AYIP"

Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara elindeki 200 TL'lik balyadan para dağıtırken, eline uzanan vatandaşa "Dur. Ayıp ayıp..." diyerek tepki gösterdi.

"KİMİN PARASINI KİME DAĞITIYOR"

Sosyal medyada gündem olan videoya "kimin parasını kime dağıtıyor" yorumları yağdı.