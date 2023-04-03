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  • Erdoğan bir balya 200 TL'yi çocuklara dağıttı. Bir vatandaş el uzatınca 'ayıp ayıp' dedi

Erdoğan bir balya 200 TL'yi çocuklara dağıttı. Bir vatandaş el uzatınca 'ayıp ayıp' dedi

Erdoğan, katıldığı törende çocuklara para dağıtırken elindeki paraya uzanan vatandaşa tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 13:41
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Erdoğan para dağıtırken eline uzanan vatandaşa çıkıştı

Erdoğan bir balya 200 TL'yi çocuklara dağıttı. Bir vatandaş el uzatınca 'ayıp ayıp' dedi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bakanlarla Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışını yaptı. 

"DUR, AYIP AYIP"

Erdoğan, katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara elindeki 200 TL'lik balyadan para dağıtırken, eline uzanan vatandaşa "Dur. Ayıp ayıp..." diyerek tepki gösterdi.

"KİMİN PARASINI KİME DAĞITIYOR"

Sosyal medyada gündem olan videoya "kimin parasını kime dağıtıyor" yorumları yağdı.

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