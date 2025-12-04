Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir programa katılmak üzere önceki gün Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Kürdistan Demokratik Birlik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, beraberindeki uzun namlulu ve özel eğitimli silahlı peşmerge korumalarla görüntülenmişti.

Barzani'nin katıldığı etkinlikte konuşma yapan AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Barzani'ye övgüler düzerek "Sen bizim gözümüzün nurusun. Biz senin anıların ile büyüdük. Biz Kürtlüğü senden öğrendik” ifadelerini kullanması gündem olmuştu.

Barzani'nin Türkiye sınırları içinde uzun namlulu ve özel eğitimli silahlı korumalarla görüntülenmesi tepki çekmiş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve muhalefet partileri bu duruma sert sözlerle karşı çıkmıştı.

Bahçeli'nin "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir" tepkisine Barzani’nin ofisinden “ırkçılık”, “şovenizm” yanıtı gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Bahçeli'yi hedef alan sözlere "hadsiz" diyerek sert çıkmış, açıklamaları asla tasvip etmediğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili "İzahat" beklediğini belirten Erdoğan "Bu vahim hatadan biran önce dönülmeli ve düzeltilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Devam eden tartışmalara bu kez AKP cephesinden bir açıklama geldi. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Irak’ın kuzeyindeki KYB’ye yakın Channel-8 kanalına bağlanarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

'BU TARZ GÖRÜNTÜLERİN GÖRMEZDEN GELİNMESİ GEREKİR'

Ensarioğlu, terörsüz bir dönem arayışının sürdüğünü belirterek Barzani’nin korumalarıyla ilgili paylaşılan görüntülerin büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Ensarioğlu, dikkat çeken şu sözleri kullandı:

“Bu kritik süreçte sert ifadelerden kaçınmak, bazı şeyleri görmezden gelmek ve duymamak gerekir.”

Ensarioğlu, peşmerge güçlerinin silahlı görüntülerine yönelik tepkinin abartıldığını savunarak, benzer durumların geçmişte Türkiye tarafından da yaşandığını da iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) işaret eden AKP'li vekil, "Türkiye’den giden devlet büyükleri de silahlı özel harekât korumalarıyla oraya gidiyorlar. Duhok’ta, Amediye’de Türkiye’nin tankları ve zırhlı araçları yıllardır var. Zaman zaman kimlik kontrolü yaptığımız dönemler bile oldu. Buna rağmen onlar bunu büyütmediler” ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu'nun ifadeleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken muhalif çevreler Ensarioğlu’nun açıklamalarını “skandal” olarak nitelendirdi.

'SOSYAL MEDYA ABARTTI'

Ensarioğlu, tepki yağan görüntülerle ilgili topu sosyal medyaya atarak “sosyal medya abartısıyla büyüdüğünü” savundu. AKP'li vekilin, “Barzani’nin yanındaki iki özel güvenlik görevlisinin görüntüleri fazlasıyla abartıldı. Bu da istenmeyen açıklamaların tetiklenmesine yol açtı. Bu yanlış anlaşılmanın hızla telafi edilmesi gerekiyor” ifadeleri de dikkat çekti.

