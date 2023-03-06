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  • AKP'liler AKP'li başkanın yolsuzluğunu şikayet etti. Partiye alınan üç aracı şoförünün üstüne yapmış

AKP'liler AKP'li başkanın yolsuzluğunu şikayet etti. Partiye alınan üç aracı şoförünün üstüne yapmış

Erzurum eski il başkanı Mehmet Emin Öz’ün partinin parası ile alınan üç aracı şoförlerinin üzerine kaydettirdiğinin ortaya çıkmasının ardından AKP’li üyeler eski il başkanını hakkında suç duyurusunda bulunmak için AKP Genel Merkezi’ne gidecekleri öğrenildi. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:45
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AKP'liler AKP'li başkanın yolsuzluğunu şikayet etti

AKP'liler AKP'li başkanın yolsuzluğunu şikayet etti. Partiye alınan üç aracı şoförünün üstüne yapmış
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Samimi Haber’de aktarılan bilgilere göre; AKP Erzurum Eski İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün parti bütçesiyle aldığı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki makam aracını, partinin üzerine değil de şoförünün üzerine kaydettirdiği ortaya çıkmıştı. Şoför Şimşek, “Kimseye bir şey söylemek istemiyorum” derken il başkanlığı çalışanları ise skandalı doğrulamıştı.  

İlk skandal daha gündemden düşmezken Mehmet Emin Öz, 2017 yılında alınan KİA Sorento model aracı yine makam şoförü olan Zafer Said Şimşek’in üzerine kaydettirdiği ortaya çıkmıştı.  

KİA Sorento model aracın şoför Zafer Said Şimşek’in üzerine ait olduğu AK Parti Erzurum il yönetimindeki isimler tarafından da doğrulamıştı. 

Mehmet Emin Öz, AKP’de olduğu dönemler içerisinde birçok yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmişti. Son olarak Öz, AKP Erzurum İl Başkan Yardımcısı iş adamı Çetin Gözütok tarafından partiye bağışlanan Volkswagen Transporter aracın Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kariyer AŞ’de çalışan Fatih Neyiş’in üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı.  

AKP İl Ar-Ge Eğitim Başkanı Çetin Gözütok ise “Ben partiye araçla beraber birçok şey bağışladım” ifadelerini kullanarak haberi doğruladı.  

Gündemden düşmeyen eski başkan sosyal medyanın gündeminde

AKP Erzurum İl Başkanlığı’nda üyelerin bahsi geçen araçların halkın partiye bağışladığı paralarla alındığını bildiklerinin belirterek önümüzdeki günlerde konuyu AK Parti Genel Merkezi’ne taşıyacaklarını ifade etti.  

AKP Genel Merkezi’nde ise Mehmet Emin Öz’ün seçim dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önem verdiği illerden birisi olan Erzurum’da bu tür iddiaların gündeme gelmesinden dolayı çokça rahatsızlık duyulduğu söyleniyor. 

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Öz, bugüne dek herhangi bir açıklama yapmadı. 

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