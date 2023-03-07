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  • Millet İttifakı'nın adayı açıklandı AKP gizli grup toplantısı yaptı. Erdoğan katılmadı vekillere bakın kim konuştu

Millet İttifakı'nın adayı açıklandı AKP gizli grup toplantısı yaptı. Erdoğan katılmadı vekillere bakın kim konuştu

AKP, TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi. Toplantının başkanlığını İsmet Yılmaz yaptı. Toplantı gerekçesi olarak depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalar değerlendirmek olarak gösterildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 14:51
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Millet İttifakı'nın adayı açıklandı AKP gizli toplantı yaptı

Millet İttifakı'nın adayı açıklandı AKP gizli grup toplantısı yaptı. Erdoğan katılmadı vekillere bakın kim konuştu
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AKP Grup Toplantısı'nda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile depremin etkilediği 11 ildeki çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine kısa bir sunum yaptı.

Alınan bilgiye göre Özhaseki, AKP'li 807 belediyenin depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren bütün imkanlarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyon kurarak deprem bölgesine seferber ettiğini, etmeyi de sürdürdüğünü anlattı.

ÖZHASEKİ KARDEŞ BELEDİYELERİ SAYDI
Özhaseki, depremden yoğun şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve ilçeleriyle AKP'li 235 belediyeyi kardeş ilan etikleri bilgisini verdi. Özhaseki, kardeş belediyelerin, depremden yoğun şekilde etkilenen yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Sunumdan sonra depremin hemen ardından bölgede görevlendirilen milletvekilleri de gözlemlerini aktardı.
 

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