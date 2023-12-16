AKP’liler Meclisteki mangalda ciğer dışında neler yediler? Emeklilere, asgari ücretlilere yok kendilerine gelince ‘löp et’ var

TBMM’e “2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi”nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü saatlerde AKP’li milletvekilleri Meclis bahçesinde ciğer ve kuzu şiş çevirip yedi.

AKP'li vekillerin Meclis'te mangal yapmasına kamuoyunda büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medya medya kullanıcıları hatta bazı AKP'liler tarafından bile eleştiri yağmuruna tutuldu.

Emekli ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş evine et bile sokamazken vekillerin bu anları sosyal medyadan müzik eşliğinde paylaşmıştı.

Peki, emekli ve asgari ücretliler evine et sokamazken AKP’liler mangal partisinde ciğer dışında neler yediler? Mangal partisinde neler yaşandı?

Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman Meclis bahçesine mangal kurup et ve ciğer şiş yaptırmıştı.

Ekonomik krizin en derinden hissedildiği bir dönemde ortaya çıkan tablo tartışmalara neden olmuştu. Gelen eleştirilere cevap veren AKP vekil, masrafları kendi cebinden karşıladığını söylemişti. Vekillerin bu anları sosyal medyadan müzik eşliğinde paylaşması tepki topladı.

CİĞER, MEFTUNE, KADAYIF VE MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ

Suna Kepoğlu, Meclis'te yaptıkları kuzu şiş çevirmenin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından aşağıdaki notu düşerek paylaşmıştı:

"Gazi Meclisimiz Bugün Kadim Şehrimiz #Diyarbakır Koktu... TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ederken, Gazi meclisinde bulunan tüm Milletvekillere, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakır’mızın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden Ciğer, Meftune, Kadayıf ve Meyan Kökü Şerbeti ikramında bulunduk."