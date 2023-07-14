Bir şehirde daha ekmeğe ve simide zam

Bir zam da Denizli’den geldi. Ekmek ve simit 5 liradan ve 7 liraya çıkarıldı.

Bir şehirde daha ekmeğe ve simide zam

Denizli’de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğin zamlı yeni fiyattan satılacağının duyurulmasına rağmen, komisyonun kararı onaylamaması nedeniyle zam ertelendi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Fırıncılar tarafından talep edilen zammın komisyondan geçmesiyle birlikte zamlı yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu. Açıklanan yeni zamla birlikte kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye yükseltildi. Daha öncede 5 liraya satılan simitte bugünden itibaren 7 liradan satışa sunuldu.

(Kaynak: İHA)

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