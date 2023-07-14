Zamlı maaş bekleyen memurlara kötü haber

Zamlı maaş bekleyen memurlara kötü haber geldi. Zamlı maaş bekleyen memurlar, zam maddesinin yürürlüğe girdiği tarih sebebiyle verilen zammın tamamını alamayacaklar.

Zamlı maaş bekleyen memurlara kötü haber

Her ayın 15’inde yatan memur maaşları, zam düzenlemesinin yapıldığı kanun henüz yürürlüğe girmediği için bu gece banka hesaplarına zamsız yatacak.

Memur maaşlarında ve emekli aylıklarında yapılacak zamma ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifin maaş zammına ilişkin hükümleri, Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçen haliyle, bir değişiklik olmadan kanunlaştı.

Memur maaşlarına yüzde 17,55 oranına ilave 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

3 BİN 770 LİRA HİÇ YATMAYACAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Profesörü Murat Batı, konuyla ilgili, “8.077 TL’lik seyyanen, zam kanun henüz yürürlüğe girmediği için bu gece maaşlarda görülmeyecek. Kanun RG’de yayımlandıktan sonra 8.077 TL olarak ödenecek. Ancak seyyanen zam maddesinin yürürlük tarihi 15 Temmuz olması nedeniyle 1-14 Temmuza isabet eden 3.770 TL hiç yatmayacak” açıklamasını yaptı.

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