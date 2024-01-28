AKP’nin devleti milyarlarca lira zarara uğratan hizmeti!

AKP’nin ekonomi politikaları ülkeyi içinden çıkılmaz bir hale soktu!

Devlet erkanı itibarından tasarruf göstermezken vatandaştan kemer sıkması isteniyor!

Gerçi Mehmet Şimşek bir arada “kamuda tasarruf” gibi bir şeylerden bahsetti ama söylemde kaldı!

Tasarruf falan hak getire, namaz bile konvoylarla gidiyorlar, altlarında Mercedesler!

Nedense yerli ve milli otomobilimiz TOGG değil!

Vatandaştan tasarruf isteyen, biraz daha sabredin şahlanıyoruz diyenler nedense kendi itibarlarından tasarruf etmiyorlar?

Şimdi devleti milyarlarca lira zarara uğratan bir uygulamadan bahsedelim!

Çoğunuzun malumu zaten, bu köşede de elli kere yazdık, çizdik, mağdurların sorunlarını dile getirdik ama çözüm getiren var mı derseniz?

YOK!

Mağdurları 1 ay işlerinden etmekle kalmıyor, ülkenin ekonomik döngüsüne de zarar veriyor, hatta direkt devletin cebine de masraf!

Evet bedelli askerlik uygulaması!

Şu an bedelli ücreti 122 bin 351 lira!

Sakın bu rakamla kaldığını düşünmeyin!

Bu sistemin içinde bir gecede askerlik erteleme yaşının geri çekilmesi nedeniyle mağdur olan ve borca düşen gençler de bulunuyor!

180-200 bin TL arasında borcu çıkan gençler var!

Diyelim ki bu parayı bir şekilde denkleştirdi ve ödedi gençler, sonra 1 ay boyunca işini bırakıp gitmesi gerekiyor askeriyeye!

Bu durum çalışan için ayrı dert, işveren için ayrı dert!

Diyelim ki, çalışansın ve işten çıkmak zorundasın 1 ay için, döndüğünde işe alınacağının garantisi var mı?

YOK!

Diyelim ki esnafsın, dükkanı kapatıp nasıl gideceksin 1 ay?

Kime güvenip de bir ay teslim edeceksin dükkanını, kardeşe bile güvenilmeyen bu ortamda?

550 binden fazla bu şekilde mağdur genç var!

Bu vatandaş için başlıca sorunlardan bazıları sadece!

Peki devlet tarafından bakalım bir de!

En alt limitten hesaplayalım 122 bin 351 lirasını aldığınız genci 1 aylığına kışlaya alıyorsunuz!

O askerin 3 öğün yemeği var. Botu, paltosu, kamuflajı, havlusu, sabunu, tıraş köpüğü, tıraş jileti, şampuanı, ısınma ihtiyacı derken kaç para harcıyor devlet?

Tasarruf çağrılarının yapıldığı bu dönemde bu savurganlık neden?

Nedeni çok basit yemeği getiren şirket yandaş, kıyafeti yapan firma yandaş!

Sırf yandaşlar para kazanabilsin diye uygulanıyor bu sistem!

Yoksa daha 2018’de Milli Savunma Bakanı olan Nurettin Canikli neden şu ifadeleri kullandı dersiniz?

“Bedelli askerliğe başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunmayacak”

Aynen bu cümleyi kurdu 6 sene evvel Canikli!

Peki bu sözler neden yerine getirilmedi?

Neden bu ülkenin gençlerine eziyet ediliyor?

Ve en önemlisi de ekonomi bu durumdayken devlete neden zarar ettiriliyor?

Bu ülkenin vatandaşının parası yandaşa peş keş çekiliyor başka bir şey değil!

Yoksa bu olaydaki mantıksızlığın farkında olmamalı mümkün değil ki

AKP’li Mehmet Ali Çelebi bu konuda bir öneri verdi, askerlik yerine 1 ay AFAD eğitimi görsün bedelliler afet ülkesiyiz diye!

Dönüp bakan olmadı yüzüne!

Anlayacağınız AKP yine vatandaşa verdiği sözünü tutmuyor!