Halkın gündemini İmamoğlu ile örtüyorlar!

İmamoğlu’na yasak ha geldi ha gelecek Türkiye’de herkes bunu konuşuyor!

Daha doğrusu hükümet herkese bunu konuşturuyor!

Türkiye, gündemi iktidarların belirlediği bir ülke!

İktidar ne isterse o konuşulur bu ülkede!

Atıyor ortaya hükümet bir konu, muhalifi, iktidar yanlısı herkes bu konuya odaklanıyor!

Sanki yetkili bir merciden üst emirle yazı geliyormuş gibi belirlenen konular, halkın gündemini örtbas etmek için kullanılıyor!

Bu bazen Polatgiller oluyor, bazen Candaşgiller!

Bazen teğmenleri atıyorlar ortaya bazen anayasayı!

Halkın gerçek gündemi ekonomiyi unutturmak, konuşturmamak için şimdilik “yaratılmış gündemleri”, İmamoğlu

İmamoğlu’na verilen ceza İstinaftan onaylanacak mı, onaylanmayacak mı

İmamoğlu’na siyasi yasak gelecek mi, gelmeyecek mi?

Vatandaşın tek derdi buymuş gibi lanse ediyorlar!

“Ahmak davası” diye adlandırıyorlar!

Sabah uyanıyorsunuz televizyonda İmamoğlu, işten eve gidip televizyonu açıyorsunuz akşam haberlerinde yine İmamoğlu, “dur bi film izleyeyim” diyorsunuz, açtığınız kanalda çubuklu uzmanlar yine bu konuyu anlatıyor!

Halkın gerçek gündeminin üstünün örtülmesine doğrudan veya dolaylı olarak aracı olduklarının farkında olmadan konuşuyor da konuşuyor bizim herbokologlar!

Halkın gerçek gündemi ekonomi kardeşim, ekonomi!

Geçinemiyor insanlar!

Vatandaş aç, aç!

Bakın geçtiğimiz hafta yazdım, yine yine yine yazacağım!

4 kişilik bir aile, 3 öğün simit çay yiyip içse aylık ortalama masrafları 9 bin TL!

Bu tutar asgari ücretin % 52.93’ü, en düşük emekli maaşının ise %72’si!

Nasıl karnını doyursun bu insanlar?

Okula başlayan öğrencilere “Askıda Kırtasiye” uygulamasıdır bu ülkenin gündemi!

Bir babanın çocuğuna kurşun kalem dahi alamamasıdır gündem!

Gerçek gündem nedir biliyor musunuz?

“Askıda ekmek”tir!

“Askıda yemek”tir”

“Askıda fatura”dır!

Kur Korumalı Mevduatla fakirin parasının zengine aktarıldığı Kur Korumalı Mevduatın Türkiye’ye 2 yıllık zararının 1 Trilyon 58 Milyar TL olmasıdır!

Enflasyon almış başını gitmiş, paramız her gün daha da değersizleşiyor, gram altın 3 bin TL’ye selam çakmış!

Ne diyor bizim sayın bakanımız?

“Enflasyon gelecek yıl yüzde 20’nin altına düşecek”!

Bakmayın siz bizim ekonomi bakanımızın vatandaşa umut aşılamasına!

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü olarak güncelledi!

2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye, 2025 tahmini ise yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e çekildi!

Enflasyon ve çekirdek enflasyon tahminleri ise arttı!

2024 yılı için enflasyon tahminini 0,5 artışla yüzde 56,0 olarak güncelledi!

2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 0,2 artışla yüzde 29,1 olarak revize edildi

Önemsiz gelebilir ama Türkiye batıyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!

Sahi İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi ya?