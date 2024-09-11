Siz yapay gündemlerle oyalanırken Kerkük Türksüzleştiriliyor!

Türkiye’de gündemi iktidar belirliyor!

Eli çubuklu muhalif gazeteciler dahi, iktidarın yarattığı bu yapay gündeme alet oluyor maalesef!

Yıllar evvel Herman ve Chomsky’nin de belirttiği gibi medya seçkinlerin gündemini, toplumun da gündemi haline getiriyor!

Seçkinlerin ihtiyaçlarına hizmet ediyorlar dolaylı yoldan da olsa!

Dikkat edin Türkiye’de uzun süredir yapay gündemler yaratılıyor!

Bakın mesela, Dünyada gıda fiyatları Ağustos'ta yıllık %1.1 düşerken Türkiye'de %44.4 arttığı gün, Engin Polat’ı saldılar!

Tüm ülke Dilan Polat ile Engin Polat’ı konuştu!

Dilan Polat ile Engin Polat olayı fazla konuşulunca bu sefer de 5 gündür susan Erdoğan, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenleri hedef aldı!

Erdoğan şunları söyledi:

“Teğmenler kılıç çektiler. Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Kendini bilmezleri temizleyeceğiz!"

“30 olur 50 olur ordumuzda barınmaları mümkün değil"!

Gündem hemen hooppp diye değişti!

Aslında zamanlama hatası vardı!

CHP’de o gün Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun birbirine gireceğini bilseler bu açıklamayı o gün yapmazlardı!

5 gün beklemişlerdi ama tam da o güne denk gelmişti!

Toplumun tek gerçek gündemi olan ekonomik sorunlar konuşulsun istemiyorlar!

Yapay gündemler yaratıyorlar!

Hükümetin konuşmasını istemediği bir alan daha var Dış Politika!

Özellikle ABD’nin Ortadoğu faaliyetleri konuşulsun hiç mi hiç istenmiyor!

Hatırlayın!

2003 yılında “Saddam Hüseyin’in elinde kitle imha silahları var” diyerek Irak’a giren ABD, 2011’de “Pardon” diyerek Irak’tan çıktı!

Geride üçe bölünmüş bir Irak bıraktı!

Kuzeyi Kürtler için ayırmışlardı!

Bunun için en büyük engel Türkmenlerdi!

Bu nedenle ilk olarak Türkmen yurdu olan Erbil, Süleymaniye, Kerkük ve Musul’da Türkmenler yurtlarından edildi!

Tapu dairelerini yakıp yıktılar önce, hukuken Türkmenler bir şey ispatlayamasın diye!

Türkmenler soykırıma uğratıldı!

Bunu kurdukları IŞİD’e yaptırdılar!

2014’de başlayan saldırılarda Türkmenlere zulmedildi, tarihi miras yok edildi!

Her şeyi göz göre göre yaptılar ama Türkiye’de ne kadar gündem oldu?

Neredeyse “0”!

Geçtiğimiz ay, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Talabani ailesine yakın Kürdistan Yurtsever Birliği'nden Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi olarak atadı!

Güya seçim yapılmıştı!

Kerkük Valisi seçimi nerede yapıldı biliyor musunuz?

Bağdat’ta Reşit Otel’de!

Evet evet yanlış okumadınız. Kerkük Valisini Bağdat’ta bir otelde seçtiler!

Bölgede bir avuç kalan Türkmenler bu duruma isyan etti!

Türkmenler isyan ederken Rebvar Taha, resmi dil olan Türkçe’yi yasakladı, tepkiler sonrası ise geri adım attı!

Son olarak ne oldu biliyor musunuz?

Irak Türkmen Cephesi, seçimin yasal olmadığı gerekçesiyle iptali için Irak Yüksek Federal Mahkemesi dava açtı!

Daha karar çıkmadan valiye 5 yardımcı atandı!

Zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar!

Kadim Türk yurdu Kerkük, Türksüzleştiriliyor!

Sizin bundan haberiniz var mı?

Yandaşı, muhalifi tüm medya “hükümetin yapay gündemine” alet olduktan sonra sizin bundan nasıl haberiniz olsun ki!