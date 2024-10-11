Erdoğan’a sığınmacı şoku!

Türkiye’deki sığınmacı sorununu yaza yaza dilimizde tüy bitti!

Başta demografi olmak üzere, toplum sağlığı ve güvenliği için ne kadar tehlikeli boyutlara geldikleri herkesin malumu!

Şöyle bir örnek vereyim:

Şanlıurfa’da 750 bin öğrencinin 80 bini Suriyeli!

Ankara Altındağ’da ilkokula başlayan öğrencilerin sınıf listesiydi!

Bu listelere göre, bu okuldaki birinci sınıfa başlayan 137 öğrencinin 92’si yabancı!

Sadece 45 öğrenci Türk!

Yani Türk çocukları azınlığa düşmüş durumda!

Türklerde doğum oranı 1,45, Suriyelilerde bu oran 5,65!

Gerisini siz düşünün!

Toplumda da sığınmacılara karşı ciddi bir tepki söz konusu!

“Ümmet seviciler” dışında, sığınmacıların Türkiye’de kalmasını isteyen vatandaş yok!

Neden istesin ki insanlar!

Vergileriyle bedava sağlık, bedava yardım alan Suriyeliler kalkıp vatandaşımıza yeri geliyor isyan ediyor, yeri geliyor tepki gösteriyor yeri geliyor o vatandaşı darp ediyor!

İktidar ise vatandaşın sesine kulağını tıkamış durumda. Halen sığınmacı güzellemesi yapıyorlar!

Peki bakalım toplum ne diyor bu konuda!

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan Toplum 2024 Raporu, çarpıcı veriler ortaya koydu!

“Raporda yer alan verilere göre toplumun yüzde 78,1’i sığınmacıların geri gönderilmesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 16,2’si ise “Sadece nitelikli olanlar kalmalı, gerisi gönderilmeli” görüşünde.

AKP iktidarı Suriye’den gelen sığınmacılara karşı “açık kapı politikası” uygularken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısıyla ilgili en güncel verileri 27 Haziran 2024 tarihinde paylaştı.

2011 yılında Suriye'de başlayan çatışmaların ardından Türkiye'ye gelmeye başlayan Suriyeliler, ülkede geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Sadece resmi rakamlar üzerinden konuşsak bile,

Göç İdaresi'nin verilerine göre, Türkiye'de bu statüye sahip kayıtlı 3 milyon 112 bin 683 Suriyeli bulunurken geçici koruma statüsüyle Türkiye'de bulunanlar dışında bir de ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeliler var.

Bu izinle Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı ise 76 bin 842. Öte yandan resmi verilerin yanı sıra düzensiz göçmen konumunda olan kayıt dışı Suriyeliler de Türkiye’de yaşamaya devam ediyor.

Göçmen politikaları partilerin ve vatandaşların gündeminden düşmezken, konuya ilişkin bir araştırma bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nden geldi.

Enstitü tarafından 19 -22 Eylül 2024 tarihleri arasında bin 500’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma kapsamında yöneltilen “Sizce ülkemizde yaşayan Suriyeli, Afgan vb. düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 78,1’i “Hepsi geri gönderilmeli” yanıtını verdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 5,7’si sığınmacıların Türkiye’de yaşamalarına izin verilmesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 16,2’si ise “Sadece nitelikli olanlar kalmalı, gerisi gönderilmeli” görüşünde.

Araştırma sonuçlarına göre, iktidarın mevcut göçmen politikasını desteklemeyenlerin oranı yüzde 94,3’le rekor bir seviyede kaydedildi. AKP seçmenlerinde göçmenlerin mevcut haldeki gibi kalmasını isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 7,0 iken kadınlar ise yüzde 96,8 ile sığınmacıların gitmesini en çok isteyen grup olarak öne çıkıyor”